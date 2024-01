En apenas unos días, el príncipe Federico de Dinamarca se convertirá en rey de los daneses, después de la inesperada abdicación de su madre, la reina Margarita en su discurso de final de año. Una proclamación que, a diferencia de en otros países, tendrá un perfil discreto y no se caracterizará por grandes fastos o celebraciones pero que, aún así, será, sin lugar a dudas, un gran acontecimiento en el país.

Los príncipes Federico y Mary juntos en un acto oficial. / Gtres

En los últimos días, en la capital danesa se están ultimando los preparativos de cara al próximo fin de semana, fecha en la que está previsto que se celebre la ceremonia de proclamación que, además de afectar al príncipe Federico y a su esposa, también afectará a su hijo mayor, el príncipe Christian. El joven, que cumplió la mayoría de edad el pasado mes de octubre, pasará a ser príncipe heredero a partir del día 14 de enero.

Aunque como es lógico tanto el príncipe Federico de Dinamarca como su familia están volcados en los preparativos del relevo en el trono y muy emocionados ante esta nueva etapa, el todavía heredero acaba de recibir una triste noticia. Tal como se ha confirmado, el príncipe ha perdido a uno de sus amigos más cercanos, a cuyo funeral no ha dudado en asistir.

Fue el pasado pasado 22 de diciembre cuando falleció de manera repentina a los 58 años Michael Haslund-Christensen, productor y director de cine danés. Haslund-Christensen tenía una relación muy estrecha con la Familia Real danesa, debido a que su padre, Søren Haslund-Christensen, había ejercido como Mariscal de Campo de la Casa Real entre los años 1989 y 2003.

Federico de Dinamarca en Dubái el pasado mes de diciembre. / Gtres

A lo largo de esos años, el cineasta forjó un fuerte vínculo con el príncipe heredero, ya que ambos pertenecen a la misma generación. Además de realizar una importante labor para la Corona, Haslund-Christensen también ejerció como cónsul general de Mongolia en Dinamarca y la reina Margarita le otorgó el título honorífico de chambelán.

Tras conocerse la noticia de la muerte del cineasta, desde la Casa Real no dudaron en expresar de manera pública sus condolencias con unas emotivas palabras: «Michael era un artista de la vida dotado de una curiosidad y un deseo de recorrer nuevos caminos, y consiguió combinar su afán viajero con su trabajo cinematográfico y con películas rodadas en muchos rincones del mundo», aseguraron.

Federico y Mary de Dinamarca juntos en un acto. / Gtres

Pero, más allá de esto, el príncipe Federico no ha querido faltar a su funeral y darle personalmente el pésame a la familia del director, en especial, a su madre, su viuda, sus hermanas y sus dos hijos. No obstante, aunque no existen fotografías de la visita del futuro rey de los daneses, varios medios locales sí que han recogido la presencia del príncipe Federico de Dinamarca en las exequias.