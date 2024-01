Federico de Dinamarca se queda sin coronación: así será el relevo al trono

Federico de Dinamarca será rey de los daneses el próximo día 14 de enero. Su madre, la reina Margarita, aprovechó su discurso de fin de año para anunciar una noticia bomba y confirmar que cedía el paso a las nuevas generaciones. Un inesperado cambio en el trono del país nórdico que nadie habría imaginado ya que, ella misma ha dicho en muchas ocasiones que no tenía intención de abdicar. A esto hay que añadir, además, que Dinamarca no es un país en el que haya tradición de abdicación, lo que llama aún más la atención.

Los príncipes Federico y Mary de Dinamarca juntos. / Gtres

Precisamente por esto, la abdicación de la monarca supone un escenario insólito en el que hay que planear muchas cuestiones en las que, hasta ahora, no se había reparado. No habrá relevo generacional tras la muerte de la jefa del Estado, sino un traspaso de papel en el que Federico asumirá el rol principal y su madre dará un paso atrás. De hecho, a diferencia de lo que ocurrió en Holanda, donde Beatriz quedó con título de princesa, Margarita seguirá siendo reina, aunque no ejercerá ningún papel institucional.

Una situación muy diferente, por ejemplo, de la del Reino Unido, donde este año que acaba de terminar hemos sido testigos de la impresionante coronación de Carlos III, que se produjo meses después de su proclamación como jefe del Estado. En Dinamarca no será así.

Las coronaciones en Dinamarca

Es cierto que en el pasado sí que se celebraban coronaciones como tal en Dinamarca. Por ejemplo, la primera tuvo lugar en 1170, pero la última fue hace ya más de un siglo, en 1840, la del Christian VIII y su segunda esposa, la reina Carolina Amalia de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenberg.

A diferencia de otros países, Dinamarca fue una monarquía electiva hasta 1660, pero los monarcas elegidos sí tenían una ceremonia de coronación. Sin embargo, a partir de dicha fecha, se pasó a un modelo hereditario, en el que el rey y la reina eran ungidos, pero no coronados -entraban al templo ya con la corona puesta-.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

En 1849, cuando Federico VII ascendió al trono, Dinamarca se había convertido en una monarquía constitucional y la ceremonia de la unción fue abolida de manera definitiva. A partir de este momento, el nuevo jefe del Estado es proclamado por el primer ministro. En el caso de Margarita, fue proclamada reina en el balcón del Palacio de Christiansborg el 15 de enero de 1972, el día después de la muerte de su padre, Federico IX. La reina iba vestida de luto, por la pérdida de su padre.

No obstante, la proclamación de Federico será la primera tras una abdicación, por lo que hay que elaborar nuevos protocolos. De hecho, la abdicación no es algo habitual en Dinamarca, hasta el punto de que la última vez que un monarca abdicó fue en 1146.

Nuevos protocolos

A pocos días de que llegue la ceremonia, desde la Casa Real ya han ido dando algunos detalles de cómo se va a desarrollar el traspaso de papel, que será solemne, pero discreto. Un cambio que no afecta solo a los actuales príncipes, sino también a su hijo mayor, Christian, que pasará a ser príncipe heredero.

Tal como han informado fuentes oficiales, el relevo se llevará a cabo en una reunión del Consejo de Estado, cuando la reina Margarita firme una declaración de abdicación. Federico llegará a la reunión como príncipe heredero y la abandonará convertido ya en jefe del Estado.