La llamativa soledad del príncipe Federico de Dinamarca

De un tiempo a esta parte, la Casa Real de Dinamarca se encuentra en el punto de mira, a raíz de la publicación del reportaje del príncipe Federico paseando por Madrid en compañía de Genoveva Casanova. Unas imágenes que han generado un gran revuelo en la monarquía danesa, aunque desde la Casa Real no hayan querido pronunciarse al respecto. Sin embargo, es un hecho que, desde entonces, cada uno de los movimientos del príncipe y de su esposa son analizados hasta el mínimo detalle.

Por eso, no es de extrañar que la última publicación en redes sociales de la Casa Real haya generado tantos comentarios. Una imagen en la que se ve al príncipe Federico de Dinamarca encendiendo una de las velas de la tradicional Corona de Adviento, vestido con un colorido jersey y en una de las salas del Palacio de Amalienborg. Una fotografía que, en principio, no debería generar controversia, de no ser porque el hijo mayor de la Reina se encuentra solo.

Y es que la princesa Mary se ha marchado con sus hijos menores a Australia, donde se la ha podido ver en el aeropuerto de la ciudad de Sídney. Allí reside su familia, a la que está muy unida. No han viajado con ella sus hijos mayores, la princesa Isabella, ni el príncipe Christian, que se encuentra de exámenes, aunque desde la Casa Real sí que han confirmado que la familia del príncipe heredero pasará la Nochebuena y la Navidad junto a la Reina en el Castillo de Marselisborg. Se unirán a ellos en Nochebuena el príncipe Joaquín con su esposa y sus hijos menores. El conde Félix estará el día de Navidad, mientras que el conde Nicolás no pasará estos días con su familia paterna.

Los príncipes Federico y Mary de Dinamarca juntos.

No obstante, a pesar de que estos días los príncipes Federico y Mary de Dinamarca se encuentran por separado, lo cierto es que tanto en Nochebuena como en Fin de Año, la pareja estará junta, ya que otra de las tradiciones más arraigadas en la Familia Real es la recepción de Año Nuevo.

Buscando la normalidad

Aunque es cierto que el matrimonio formado por el príncipe Federico y la princesa Mary se encuentra en el punto de mira desde hace varias semanas y que cualquier gesto o detalle es analizado al extremo, la pareja intenta mantener una actitud de cierta normalidad. De hecho, hace unos días la Casa Real compartió un vídeo en el que se veía a la familia del príncipe heredero decorando un árbol de Navidad en el Palacio de Amalienborg, como una familia normal, aunque apenas había planos en los que ambos estuvieran juntos. Pese a que han participado en algún compromiso conjunto, aún se percibe bastante tensión en sus apariciones públicas y no se conocen, por ahora, las consecuencias a nivel familiar que pueden haber tenido la publicación de las fotografías junto a Genoveva Casanova.