Cómo y dónde ver la proclamación de Federico de Dinamarca en directo

Faltan menos de 24 horas para la proclamación n de Federico de Dinamarca. La Casa Real danesa ha dado algunos detalles sobre el desarrollo de este evento tan destacado. El traspaso de poderes se desarrollará cumpliendo un estricto protocolo durante un evento de carácter discreto, pero solemne, que se retrasmitirá a través del canal de YouTube oficial de la Familia Real.

En Dinamarca todas las cadenas, tanto las privadas como la estatal, también informarán sobre este acontecimiento que ya ha pasado a la historia. Fue la reina Margarita, a través del mismo canal que emitirá la Coronación al completo, la que anunció su abdicación. La noticia dio la vuelta al mundo y algunos periodistas se han atrevido a desvelar qué hay detrás.

Federico de Dinamarca con Mary Donaldson / GTRES

No obstante, no será un evento marcado por la pompa, sino más bien todo lo contrario. Se espera que sea una ceremonia discreta y solemne, insólita por otra parte, ya que en Dinamarca no hay tradición de abdicación y nadie esperaba que la reina Margarita tomara esta decisión. Tanto es así, que todos los protocolos han tenido que marcarse desde cero.

El horario de la proclamación de Federico de Dinamarca

Posado oficial de los futuros reyes de Dinamarca/ GTRES

La reina Margarita ratificará su abdicación durante una reunión del Consejo de Estado, a la que Federico acudirá como príncipe y Sandra como jefe de rey. Esta cita tendrá lugar en el Palacio de Christiansborg a las 14:00 horas y la Casa Real danesa ya previsto que los alrededores estarán repletos de personas que quieran ver a la Familia Real.

Según lo previsto, Federico de Dinamarca será rey alrededor de las 15:00, todo esto estará retransmitido por la televisión estatal y por las televisiones privadas del país. También se puede ver a través del canal de YouTube oficial de la Casa Real. Más tarde, sobre las 17:00 horas, se trasladarán los estandartes reales desde el Palacio Christian IX hasta el Palacio de Frederick VIII, donde actualmente viven el príncipe y su mujer, Mary de Dinamarca.

No habrá luto

Dado que la abdicación es algo inusual en Dinamarca, Federico de Dinamarca no irá de luto, como sí fue su madre y sus antecesores. Y es que lo habitual era que el relevo en el trono se produjera tras la muerte del anterior jefe del Estado. No ha trascendido, por ahora, el código de vestimenta de este gran día.

Todo está previsto para que lleguen, junto a su hijo Christian, al Castillo de Christiansborg antes de las 14:00 horas. Emprenderán este viaje desde su residencia oficial, ubicada en el Palacio de Amalienborg.

La reina Margarita llegará en carruaje

La reina Margarita de Dinamarca en una cena / GTRES

Uno de los momentos más esperados es la llegada de la reina Margarita, quién saldrá en carruaje desde el Palacio de Christian IX y llegará al mismo destino que su hijo Federico, un destino que es la sede oficial de la corona y del gobierno danés. La soberana hará este camino escoltada por el escuadrón a caballo del Regimiento de Guardias de Húsares.

Los medios locales empezarán a informar desde primera hora de la mañana, pues habrá movimiento desde muy temprano porque este acto requiere de mucha preparación. La soberana pronunciará un discurso en el que resumirá sus años como reina y dará la bienvenida al puesto que ocupará su hijo como jefe de Estado