La reina Margarita de Dinamarca sorprendió a propios y extraños cuando el pasado 31 de diciembre anunció, en su tradicional mensaje de año nuevo, su intención de abdicar la Corona y ceder el paso a las nuevas generaciones. Una decisión inesperada que nadie habría imaginado dado que la monarca siempre ha mostrado su férreo compromiso con la institución y du deseo de permanecer al servicio de los daneses de por vida.

Sin embargo, algo ha cambiado en la monarca para decidido dejar paso a su hijo mayor, el príncipe Federico, que en los últimos tiempos ha estado en el punto de mira de manera recurrente tras su polémica escapada a España, en la que se le fotografió con Genoveva Casanova.

A pesar de que la decisión de la reina Margarita ha estado muy meditada, ahora se acaba de confirmar que ella no avisó a su entorno de su intención hasta pocos días antes de su discurso, por lo que hasta sus hijos desconocían que la soberana iba a abdicar. No obstante, algunas fuentes apuntan a que los últimos pasos de la soberana hacían pensar que Margarita podría llevar pensando tiempo en la abdicación, aunque ni ella ni su entorno se han pronunciado al respecto.

La realidad es que, tal como han revelado medios daneses, la reina Margarita informó a sus hijos tres días antes de su discurso. Ha sido el diario Berlingske el que asegura que para Federico fue todo un shock, porque apenas tuvo tiempo para reaccionar ante la noticia. De hecho, lo que tampoco se sabe es cuándo tomó la monarca la decisión de ceder el trono a su hijo mayor.

A pesar de que Federico de Dinamarca no era consciente de los planes de su madre, esto no significa que no hubiera otras personas que sí estuvieran al tanto. Por ejemplo, una antigua portavoz de la Casa Real declaró a un canal de TV danés que, probablemente, solo un grupo concreto de personas lo sabrían, esto es, el mariscal de la corte, la jefa de prensa, el secretario del gabinete y, probablemente, los jefes de la corte de los príncipes.

Además de comunicarle su decisión a Federico, la reina Margarita también habló con otras personas de su confianza, como es el caso del rey Carlos Gustavo de Suecia, con el que tiene una muy buena relación. Probablemente, sus dos hermanas, la princesa Benedicta y la reina Ama María de Grecia también estaban al tanto.

Su nuevo papel

A partir del próximo día 14, la reina Margarita ya no tendrá ningún papel ejecutivo en la monarquía, pero no va a perder el título de reina ni tampoco la capacidad de representar a la Corona en caso necesario.

Tal como se ha confirmado, Margarita de Dinamarca conservará la posibilidad de ser nombrada regente y desempeñar las funciones de jefa de Estado cuando Federico y su Christian, no puedan hacerlo. Un caso que podría darse, por ejemplo, si ambos se encuentran de viaje. También pueden ejercer como regentes la nueve reina Mary, el príncipe Joaquín o la princesa Benedicta