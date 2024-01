Así es la vida llena de lujos de Genoveva Casanova. Desde que la exmujer de Cayetano Martínez de Irujo fue fotografiada con el príncipe Federico de Dinamarca entrando en el domicilio madrileño de ella, la empresaria se ha convertido en uno de los personajes más perseguidos por la prensa rosa. Tras la que se convirtió en una de las noticias más sorprendentes del año pasado, han salido a la luz, muchos aspectos de la vida personal de Genoveva, entre ellos su alto nivel de vida.

El famosos piso que visitó el heredero al trono de Dinamarca y en el que vive Genoveva Casanova, se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Madrid. Sin embargo, según pudo confirmar la revista Lecturas, no es ella quien hace frente al pago del alquiler, sino que corre a cuenta de su expareja: “Genoveva no ostenta titularidad de propiedad alguna, tampoco consta ningún bien inmueble a nombre de las dos empresas de las que es administradora. Nuestras fuentes confirman que es el padre de sus hijos, Cayetano Martínez de Irujo, quien paga los más de 3.000 euros mensuales por los que se alquila el apartamento en el que reside, que está ubicado en una de las mejores zonas de la capital”, asegura el citado medio.

Genoveva se sumerge en un estilo de vida lujoso reservado para una élite selecta, disfrutando de lujosos viajes, cacerías exclusivas con costos estimados en 100.000 euros, cenas en los mejores restaurantes y fiestas exclusivas. A pesar de ello, las fuentes de ingresos que se conocen de Genoveva parecen no ser suficientes para mantener el ritmo de lujo que caracteriza a la alta nobleza con la que se relaciona: “Actualmente, Genoveva Casanova no dispone de ningún patrimonio. Tiene dos empresas y la última vez que presentó cuentas fue en 2016. En todos estos años no ha tenido ingresos o al menos no los ha declarado. Las empresas están obligadas a declarar y ella no lo ha hecho”, dijo el periodista Luis Pliego en el programa Tarde AR.

«En 2016, justo dos años después de la muerte de la duquesa, declaró un valor patrimonial de 300.000 euros, que es fácil deducir que es de la herencia que le deja directamente a sus hijos cuando Cayetana fallece. A partir de ahí nada más», continuó añadiendo el director de la revista Lecturas.

Hasta el triste suceso del fallecimiento de la duquesa de Alba en 2014, Genoveva Casanova desempeñaba un papel crucial como directora de proyectos y relaciones institucionales en la prestigiosa Fundación Casa de Alba. Su vínculo estrecho con su exsuegra, quien siempre la apoyó, se vio alterado por la pérdida de la duquesa, lo que causó un distanciamiento en la relación. Desde ese momento, el actual duque, Carlos, pareció excluir su presencia en las celebraciones navideñas familiares.

En un giro más reciente, ha sido notable su participación como invitada en el exitoso programa Mask Singer, sumado a su reciente aparición en la actual temporada de MasterChef Celebrity. A pesar de su presencia en esta competición culinaria, lamentablemente fue eliminada en las primeras etapas del programa, dejando una huella en una temporada aún en curso.