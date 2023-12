Estas son las noticias de la prensa rosa más impactantes del 2023

Este 2023 los famosos, políticos o miembros de la Casa Real han protagonizado los grandes titulares de los medios de comunicación. Un año que ha sido un torbellino de emociones, eventos inesperados e incluso hechos que han pasado a la historia de España. Hay corazones que se han entrelazado creando nuevas historias de amor, al mismo tiempo que otros se han roto en separaciones inesperadas. En LOOK hemos querido hacer un recorrido por las grandes noticias de este 2023, desde la reconciliación de Tamara Falcó e Iñigo Onieva hasta el fallecimiento de María Teresa Campos.

Reconciliación de Tamara Falcó e Iñigo Onieva

A finales del mes de septiembre del año pasado, tras salir a la luz un vídeo en el que se podía ver a Iñigo Onieva besando a otra chica, Tamara Falcó puso fin a la relación con su prometido. La pareja ese mismo mes habían anunciado que iban a darse el ‘sí, quiero’, pero tras la supuesta infidelidad, los planes de boda se cancelaron. «Le dije ‘que sepas que me da igual que hayan sido seis segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto sea verdad, esto acaba’», fueron las palabras que la marquesa de Griñón le dijo a su exprometido. Sin embargo, un mes más tarde, después de aventurarse juntos en una escapada a Finlandia, Tamara y el empresario hicieron las paces: «Creo que (Íñigo) ha visto que tenía cosas en la vida que había que depurar. No te hablo de los cuernos, sino de un enfoque. Suena a cliché, pero cuando pierdes algo te das cuenta de lo que significa en tu vida. Él ha reaccionado durante todo este tiempo, haciendo gestos conmigo a los que yo no hacía ni caso», dijo la hija de Isabel Preysler a la vuelta de su escapada en el programa de Pablo Motos.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva / Gtres

Ana Sandra, la nieta de Ana Obregón

Después de tres años del fallecimiento de su hijo Aless Lecquio, Ana Obregón volvía a recuperar la sonrisa con su bebé, Ana Sandra Lequio Obregón. Una noticia que pilló por sorpresa a todos y que ha causado distintas opiniones. La pequeña nació el 20 de marzo en un hospital de Miami, por medio de una gestación subrrogada. “Esta fue la última voluntad de Aless, la de traer un hijo suyo al mundo”, confesó la actriz en una entrevista para la revista ¡HOLA! «Lo primero que tienes que saber es que esta niña no es mi hija, sino mi nieta. Es hija de Aless y cuando crezca le contaré que su padre fue un héroe, para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él», terminó diciendo. Meses más tarde, la exmujer de Alessandro Lecquio se encuentra en un momento muy feliz con su pequeña, que está muy cerca de cumplir su primer año.

Ruptura de Rauw Alejando y Rosalía

Con la llegada del buen tiempo y los viajes de verano, Rauw Alejandro y Rosalía protagonizaron una de las rupturas más sonadas de este año. Tas más de dos años juntos y en medio de los preparativos de la boda, la pareja decidió romper su compromiso. Un hecho inundó las redes sociales de especulaciones sobre las posibles causas de ruptura. Más allá de la relación amorosa que tenía, la música fue otro fuerte vínculo de anexo entre ellos. A finales de marzo, los artistas lanzaron juntos su primera colaboración, un EP que incluye tres canciones cantadas por ellos a dúo: Promesa, Beso y Vampiro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Días más tardes de que saliera oficialmente a la luz la separación, Rauw y Rosalía publicaron unos contundentes comunicados, dejando claro que no había habido una tercera persona. Después de dos meses alejados del foco mediático, pero sin abandonar sus respectivas carreras profesionales, volvieron a coincidir públicamente en los Premios Grammy Latinos, eso sí, por separado y sin ningún acercamiento.

Fallecimiento de María Teresa Campos

Este 2023, el mundo de la comunicación se tiñó de negro, por la muerte de la que ha sido una de las madres del periodismo: María Teresa Campos. La comunicadora que dio sus primeros pasos en una radio malagueña, falleció en Madrid a los 82 años. Tras permanecer varios días ingresada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz por una insuficiencia respiratoria aguda, la reina de las mañanas no pudo hacer frente a este duro golpe que le dió la vida. Un hecho que conmocionó a España y que ha dejado un gran hueco vacío en su familia, amigos y compañeros de profesión.

Terelu Campos y Carmen Borrego en el funeral de María Teresa Campos / Gtres

La jura de bandera de la princesa Leonor

La futura Reina de España comprometió su destino públicamente el sábado 7 de octubre en la Academia Militar de Zaragoza. Leonor, al igual que hizo su padre hace más de treinta años, ha comenzado su formación militar. Un hecho que ya ha sido escrito en el libro de la historia de España. Después de completar esta fase tan importante de su instrucción, la princesa de Asturias, el 31 de octubre -día en el que cumplió 18 años—, juntó la Constitución Española.

La jura de la bandera de la princesa Leonor / Gtres

La muerte de Matthew Perry, el eterno Chandler Bing de ‘Friends’

Matthew Perry falleció a sus 54 años, en su vivienda de Los Ángeles. Presuntamente, el actor sufrió un paro cardiaco y fue encontrado por las fuerzas de seguridad sin vida en el jacuzzi de su casa. Una muerte que afectó a todos los seguidores de la serie, que no tardaron en inundar las redes sociales con mensajes de apoyo y grandes muestras de cariño. Además, sus compañeros de reparto, entre los que se encuentran Jennifer Aniston, Courteney Cox, emitieron un emotivo comunicado: «Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para llorar y procesar esta pérdida insondable. Con el tiempo diremos más, cuando podamos», decían conmocionados.

Matthew Perry en una imagen de archivo / Gtres

Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova juntos en Madrid

Federico de Dinamarca, futuro heredero a la corona danesa, fue fotografiado junto a la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo, Genoveva Casanova, juntos paseando por Madrid. Las imágenes fueron tomadas el 25 de octubre y en ellas se puede apreciar a ambos entrando en el domicilio de la mexicana. «Entraron por separado a casa de ella y salieron con otra ropa», confesó Luis Pliego, director de la revista encargada de dar la exclusiva: Lecturas. Genoveva negó rotundamente que existiera una relación sentimental, ya que tan solo eran amigos.