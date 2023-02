Jennifer Aniston sigue copando titulares. Aunque es una de las grandes divas de la comedia con una larga carrera en el mundo de la interpretación a sus espaldas, lo cierto es que se coló en nuestras vidas cuando dio vida a Rachel en Friends. Desde entonces, no ha dejado ni un solo año de ser una referencia para todas aquellas jóvenes que un día la vieron triunfar en la pequeña pantalla.

Ahora, con una nueva vuelta al sol, se ha podido saber que volverá a protagonizar una comedia junto a Julia Roberts. Las dos hollywoodienses han unido fuerzas para ser parte de un nuevo proyecto dirigido por Max Barbakov y del que, hasta la fecha, se desconoce el título, aunque ha trascendido que será una historia de cambio de cuerpos al más puro estilo Ponte en mi lugar. De esta forma, Jennifer Aniston volverá a ser el centro de todas las miradas de la gran pantalla y más aún cuando su imagen sigue igual que hace 30 años. Pero, ¿cuál es el secreto de que su juventud siga intacta?

Lo cierto es que la actriz se ha sometido a muy pocas cirugías plásticas para conservar el aspecto que tiene a día de hoy. Primero pasó por quirófano para realizarse una rinoplastia en 2007: «Es gracioso. Me arreglaron un tabique desviado, lo mejor que he hecho. Dormí como un bebé por primera vez en años. En cuanto a todos los demás rumores, sigue siendo mío todo». Pero tuvo que someterse a una segunda intervención, tal y como reveló en 2018, para «corregir un tabique desviado que se hizo incorrectamente hace más de 12 años».

En cuanto a la mastoplastia, una de las operaciones más en tendencia en los últimos años, Jennifer Aniston aseguró no habérsela realizado nunca. Así lo dejó claro durante una entrevista en 2006: «¡Nada de cirugía de pecho!». Asimismo, después de los rumores de su crecimiento de pecho, quiso sentenciar el asunto durante una entrevista para People: «No sé qué más hacer. Realmente estoy muy feliz con lo que Dios me dio». Pero para aumentar el pecho no hace falta pasar por el quirófano. Y así lo demostró. Según apuntó la revista Grazia en 2009, fuentes confidenciales revelaron que la actriz se había realizado un tratamiento de inyecciones de Macrolane, un retoque estético que consiste en inyectar una especie de gel con el que moldear algunas zonas el cuerpo, aunque ella nunca lo confirmó.

En cuanto al botox, el mejor aliado para las actrices de Hollywood en la década de los 90, Aniston descartó la idea de sumarse a la tendencia. «Existe esa presión en Hollywood para no tener edad. Creo que de lo que he sido testigo es de ver a mujeres tratando de mantenerse eternas con lo que se están haciendo a sí mismas. Estoy agradecida de aprender de sus errores porque no me estoy inyectando mierda en la cara. Están tratando de detener el reloj y todo lo que puedes ver es una persona insegura que no se permite envejecer», dijo entonces.

Pero Jennifer Aniston tiene un secreto para hacer que parezca que los años no pasen por ella. Se trata de una rutina de ejercicios y Skin Care que reveló su facialista, Shani Darden. El primer paso que sigue la actriz es desmaquillar su rostro, para después usar un tónico facial, retinol y contorno de ojos. Finalmente, aplica crema hidratante en el rostro y añade un sérum. Además, Aniston apuesta por el uso de colágeno en polvo que mezcla con su café después de su entrenamiento diario.