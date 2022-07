El vestido con más encanto de Mango con estampado de lunares: ¡Julia Roberts lo querría!

Julia Roberts a sus 54 años sigue en plena forma, sigue siendo una enamorada del estampado de lunares que la hizo famosa y en Mango hemos encontrado su vestido soñado. Hay una película que catapultó hasta lo más alto a Julia Roberts, ‘Pretty Woman’. Allí interpreta a una mujer que se gana la vida con su cuerpo de buen corazón que conoce a su un cliente del que se enamora. Hay un vestido que la convirtió en toda una señora y que está disponible en Mango, nunca jamás un estampado de lunares ha sido tan popular.

Mango tiene el vestido con estampado de lunares que querría Julia Roberts

View this post on Instagram A post shared by Pretty Woman Film (@pretty_woman_fanpage)

La actriz Julia Roberts saltó a la fama durante los 90 por su papel en ‘Pretty Woman’, allí se convertía en la elegancia personificada con una serie de prendas que la hicieron famosa. Hay un vestido de lunares que aún hoy en día sigue siendo tendencia y que el personaje llevó conquistando al mismísimo Richard Gere.

En Mango hemos encontrado una prenda muy similar que hoy en día la actriz no dudaría en ponerse. Es un tipo de vestido que queda bien a cualquier edad, hace tipazo y resalta el moreno, realmente no se le puede pedir nada más, salvo un precio de escándalo que no llega a los 40 euros.

Es un vestido tipo camisero. El vestido de Julia Roberts, marcaba cintura con una parte de arriba tipo blusa, en este caso lo transformamos en una camisa. Es una forma similar de generar una prenda formal que nos sirve para numerosas ocasiones, desde tomar una horchata con los niños, hasta llegar a una reunión de trabajo con los inversores de Múnich. Todo será posible con esta prenda digna de Hollywood.

Cambiamos los tonos de los lunares. El vestido de la película era marrón con lunares blancos, vamos a darle más luz a esta prenda con el blanco de fondo y el marrón en los lunares. Con este truco conseguimos resaltar el moreno. Mango ha creado la prenda ideal para este verano que disfrutaremos por todo lo alto.

Es de algodón y corte midi. Lo ideal para esta época del año es contar con un vestido tipo midi que sea capaz de enamorarnos. Una prenda que llevaría la versión actual de Pretty Woman y que siempre queda bien. Si, además, tenemos en cuenta que se vende en Mango por 39,99 euros estamos ante el chollo del verano. Está disponible desde la talla XXS hasta la XXL.