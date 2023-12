Cayetano Martínez de Irujo blinda a Genoveva Casanova en su Navidad más difícil

Ha pasado más de un mes desde que vieran la luz las imágenes de Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova caminando, muy cómplices, por la zona céntrica de Madrid, en las calles colindantes al parque del Buen Retiro y del Museo del Prado de la capital, donde Genoveva posee un apartamento; y disfrutando de una cena en El Corral de la Morería, un enclave pintoresco y popular en la ciudad, referente gastronómico, que destaca por los espectáculos, en directo, de flamenco, cada noche. Sin embargo, el heredero al trono y la aristócrata, siguen acaparando titulares en la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras por ese asunto.

Mientras que Federico está en el punto de mira por su papel como futuro rey del país escandinavo y los reccurentes rumores de divorcio de Mary Donaldson, Genoveva lo está, a su vez, por su paradero. Desde que todo estallara por los aires, la mexicana optó por refugiarse en el Palacio de Arbaizenea, situado en la localidad guipuzcoana de San Sebastián en el País Vasco, que es propiedad de su ex marido, Cayetano Martínez de Irujo, aunque lo cierto es que tras varias semanas allí, todo apuntaba a que su salida de este lugar estaba más cerca con motivo de la Navidad. Y es que estas fechas son las escogidas normalmente por la aristócrata para reunirse con sus hijos Luis y Amina, que actualmente residen en Reino Unido por trabajo.

Genoveva Casanova en Madrid / Gtres

Y sí, finalmente ha sido así. El hecho de que quisiera celebrar estas fiestas con ellos ha devuelto a Genoveva Casanova a Madrid. Este mismo domingo, casi entrada la noche, de hecho, la mexicana recibió la visita del IV duque de Arjona y XIII conde de Salvatierra, grande de España, y de Amina, en su casa en Madrid, lo que ha dado a entender que los tres cenaron juntos por Nochebuena. Cayetano Martínez de Irujo, cabe recordar, siempre se ha mostrado del lado de Genoveva Casanova en este asunto y en otros, siendo su máximo apoyo. El jinete, manifestó hace varios días de que la madre de sus hijos estaba atravesando un delicado estado de salud y que no le venía nada bien estar en el foco mediático. «Yo me preocupo muchísimo de Genoveva, la cuido, me ocupo de ella en muchísimos sentidos», comenzó diciendo.

«No solo es la madre de mis hijos, es que yo la quiero personalmente también y lo que me preocupa mucho es que ha pasado un par de semanas muy agraviada con su problema pulmonar. Ella está mal, lógicamente. Está llevando un linchamiento, una salvajada fuera de toda lógica, pero bueno ya se le dará respuesta donde corresponde y como corresponde», añadió el hijo de Cayetana de Alba sobre su ex mujer, quien sufrió una embolia pulmonar, que le causó un infarto pulmonar y un derrame el pasado verano.

Cayetano Martínez de Irujo y su hija Amina en Madrid / Gtres