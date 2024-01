¿Cuánto cobrará Mary Donaldson como reina de Dinamarca?

Ha sido la noticia más destacada de lo que llevamos del 2024. Aprovechando su discurso de fin de año, la reina Margarita ha anunciado su abdicación ante la sorpresa de muchos, proclamando así a su hijo, el príncipe Federico, como rey y por consiguiente, a su esposa, Mary Donaldson, como reina consorte. Sin duda, coger el testigo de la actual monarca cambiará por completo la vida del matrimonio citado, aunque en especial será relevante en el caso de Donaldson, quien estudió Derecho y Comercio en Tasmania y jamás imaginó ocupar el trono de Dinamarca.

Más allá de los compromisos a los que a partir de ahora tendrá que enfrentarse Mary Donaldson junto a su marido, con la abdicación de su suegra, la Casa Real danesa también se enfrentará a una reestructuración de títulos entre sus miembros que afectará, previsiblemente, al salario que recibirá cada uno de ellos. Tal y como informan medios como El Debate, hasta ahora, la princesa percibía un 10% de la asignación de su marido, traducida a unos 23.000 euros mensuales el pasado 2023. El todavía príncipe Felipe recibía un total de 239.000 euros en calidad de su título, el cual está a punto de cambiar del mismo modo que también lo hará su salario.

El príncipe Federico y Mary Donaldson en la cena anual de Fin de Año en Copenhague/ Gtres

Siguiendo las líneas del medio citado, el salario de la nueva reina consorte podría verse multiplicado por tres, convirtiéndose así en una de las royals mejor pagadas de Europa si la comparamos con otras de las más célebres, como es el caso de la Reina Letizia (con una retribución de 148.104 euros anuales) o Máxima de Holanda (que llega a alcanzar los 411.000 euros al año). De acuerdo con lo mencionado, si hasta ahora Mary Donaldson recibía un total de 23.000 mensuales, cuando sea nombrada reina podría llegar a cobrar hasta 69.000 euros cada mes.

Mary Donaldson en la cena anual de Fin de Año en Copenhague/ Gtres

La nueva etapa de la Familia Real Danesa también trae consigo la tradición de que los nuevos reyes se trasladen al Palacio de Amalienborg pero, por ahora, tal y como han informado varios medios del país, Federico y Mary Donaldson parece que prefieren continuar residiendo en el palacio de Frederick VIII (también conocido como Brockdorffs Palace) compuesto por 4.500 metros repartidos en tres plantas.

El discurso de fin de año de la reina Margarita

«En febrero de este año me sometí a una extensa cirugía de espalda. Todo salió bien gracias al personal sanitario cualificado que me atendió. Pero, por supuesto, también me hizo pensar en el futuro», comenzaba a decir la reina Margarita. Sus palabras continuaban agradeciendo el apoyo y el cariño que había recibido a lo largo de todos estos años, el cual le ha permitido seguir cumpliendo con sus deberes reales. En cuanto a su descendencia, lo único que desea es que vivan este cariño que ella misma ha percibido durante su reinado: «Espero que la nueva pareja real se encuentre con la misma confianza y cariño que me han compartido», concluía.