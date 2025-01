Paloma San Basilio niega haber tenido un ‘affaire’ con Juan Carlos I

Paloma San Basilio se despedirá de los escenarios con una gira de lo más especial el 5 y 6 de junio, a la que ha titulado Gracias en el Universal Music Festival. Precisamente, este 20 de enero ha tenido lugar la presentación de dicho evento con el que la artista pondrá el broche de oro a su larga trayectoria en la industria de la música.



Niega un romance con Juan Carlos I

Ha sido durante esta importante cita que, sin duda, marca un antes y un después en su etapa profesional, donde Paloma San Basilio se ha pronunciado, tajante sobre los rumores de romance con Juan Carlos I.

Paloma San Basilio en Madrid. (Foto: Gtres)

En todo momento ha negado que haya tenido alguna relación con el Rey Juan Carlos. De esta manera, la cantante se ha reafirmado en sus versiones pasadas. De hecho, sin ir más lejos, y a pesar de su habitual discreción en todo lo relacionado a su esfera más íntima, en 2022 también se pronunció acerca de este asunto que en alguna que otra ocasión la ha colocado en la primera plana de la crónica social de nuestro país.

El Rey Juan Carlos en un acto. (Foto: Gtres)

La intérprete de temas como Luna de miel o Demasiado herida se sentó en el plató del programa Déjate Querer, donde quiso dejar reflejada su opinión. «Yo soy una persona muy cercana y transparente, pero es cierto que creo que uno tiene que preservar su intimidad. Yo siempre he sido muy normal… Yo en su momento ya aclaré la leyenda urbana que decía que había sido novia del rey Juan Carlos I y no quiero hablar más de este tema», dijo, en el citado espacio.

También aclaró a Toñi Moreno, presentadora del formato, que a pesar de lo que se contaba sobre ella y su supuesto affaire con el Rey emérito a ella no le hacía daño. «Me parecía una tontería. A mí lo que me molestaba es que lo hablaran en las entrevistas», añadió. Asimismo, en el marco de esta conversación, Paloma San Basilio aseguró que no era su «tipo».

Paloma San Basilio. (Foto: Gtres)

Una vida dedicada a la música

Nacida en Madrid, Paloma San Basilio pasó su infancia en Sevilla, aunque con el paso del tiempo desarrolló su adolescencia en Lugo. Después volvió a su lugar de origen para iniciar sus estudios universitarios, donde cursó la carrera de Filosofía y Letras, continuando con Psicología. Sin embargo, su vida dio un giro de 180 grados en 1975 cuando tomó la decisión de dedicarse a su gran pasión: la música.