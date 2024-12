Malena Gracia ha compartido recientemente una anécdota sorprendente sobre una experiencia que tuvo con el Rey Juan Carlos I. Durante su intervención en el programa TardeAR, en Telecinco, hace varios días, la cantante y actriz reveló que, hace casi 30 años, recibió una inesperada invitación para asistir a una cacería organizada por la Casa Real. Sin embargo, en un principio, Malena no tomó en serio la llamada y la consideró una broma, llegando incluso a colgar el teléfono. Para su sorpresa, poco después recibió otras dos llamadas reiterando la invitación, lo que la hizo reflexionar sobre el asunto.

A medida que avanzaban los días, Malena comenzó a darse cuenta de que no era la única mujer invitada, ya que la cacería era un evento social al que acudían otras mujeres con un perfil similar al suyo, famosas y conocidas. «Yo me lo tomé a broma, colgué y dije no entiendo nada. A los días volví a recibir otras dos llamadas más diciendo que si quería ir a la cacería, pero yo lo desestimé, me da igual que fuera el Rey o quien sea. Era la guapa de moda, estaba en televisión. Me olía que ahí había más cosas», dijo Malena.

Malena Gracia dando un paseo. (Foto: Gtres)

En este sentido, Malena explicó que si bien al principio no entendía muy bien la naturaleza de la invitación, finalmente comprendió que se trataba de una cita social que reunía a mujeres de alto perfil. A pesar de este inesperado gesto por parte del entonces monarca, la actriz y vedette española aclaró que no aceptó la invitación, ya que no le interesaba participar en el evento. A lo largo de su intervención, Gracia también explicó que tiempo después del ofrecimiento de Juan Carlos I, coincidió con otras mujeres que sí aceptaron la invitación del Rey, aunque prefirió no revelar sus nombres. «Era un tipo de perfil de chicas muy guapas y conocidas pero que por ahora prefiero no decir sus nombres. Eso me lo quedo para mí», expresó.

Malena Gracia confiesa su romance con Ángel Cristo

Pero el padre del Rey Felipe VI no fue el único protagonista de la intervención de Malena en el programa que presenta Ana Rosa Quintana. Durante su entrevista, Gracia también confesó que mantuvo una relación sentimental con Ángel Cristo en paralelo al matrimonio del domador con Bárbara Rey. «Siempre fue un caballero, una persona muy generosa y siempre estaba conmigo. Nunca jamás se portó mal, nunca me levantó la mano», dijo Malena.

Ángel Cristo y Bárbara Rey. (Foto: Gtres)

Pese a estas palabras de afecto hacia Ángel Cristo, la natural de Madrid sí admitió que, en alguna ocasión, presenció las peleas y vió cómo se hablaban él y su ex, Bárbara Rey. «Presencié muchas de esas peleas. Me asustaba cómo se gritaban», dijo. El romance, aunque breve, entre Malena Gracia y Ángel Cristo, fue parte de la vida de Gracia en una etapa en la que la figura mantenían relaciones bastante mediáticas y fruto del espacio de tiempo que trabajó en el circo que dirigía Ángel.