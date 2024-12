Se va a cumplir una semana desde que Bárbara Rey tomó la decisión de romper su silencio en una entrevista que se emitió en ¡De Viernes!, espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona en Telecinco, cuya segunda parte se emitirá este 16 de diciembre. Después de un tiempo alejada del foco mediático, la vedette dio su punto de vista sobre la polémica en la que se ha visto envuelta con el Rey Juan Carlos tras salir a la luz las imágenes (tomadas en 1994) en las que aparecía con el Rey emérito y que fueron facilitadas por su hijo, Ángel Cristo Jr., a una revista holandesa.

Poco después, OKDIARIO publicó en exclusiva unos audios de la artista y el que fuera jefe de Estado de España manteniendo diversas conversaciones en las que llegaron a nombrar a doña Sofía. Ahora, Malena Gracia ha querido pronunciarse sobre este asunto que acapara gran parte de las temáticas de la crónica social de nuestro país. Y no sólo eso, sino que ha revelado que Juan Carlos I la llamó en el pasado.

Malena Gracia posando en un photocall. (Foto: Gtres)

La llamada de Juan Carlos I a Malena

Este pasado 15 de diciembre, Malena se convirtió en una de las asistentes a la gala de los premios Yo estoy de moda que se celebraron en Madrid. En el marco de esta cita, la actriz contó que recibió una llamada por parte del Rey Juan Carlos. «No voy a decir si el Rey se puso en contacto conmigo, cuando leáis mis memorias os enteraréis», dijo en un primer momento. «Con él tuve una llamada hace mucho tiempo, pero nunca contacto directo», añadió después.

Bárbara Rey en televisión. (Foto: Telecinco)

La opinión de Malena Gracia

Además de revelar este detalle, Malena Gracia opinó sobre la situación de Bárbara Rey. Al ser preguntada por el chantaje al Rey Juan Carlos por parte de Bárbara, indicó que bajo su punto de vista, el testimonio de la vedette es «fuerte». «Hay cosas que me creo, pero otras que no», comentó.

Malena Gracia posando en un evento. (Foto: Gtres)

«Eso ya se comentó en su momento y ella no es que lo haya confirmado, pero más o menos lo ha dado a entender. Es un poco fuerte todo. Yo creo que hay otras formas de hacer las cosas sin tener que chantajear pero, claro, tampoco estaba yo en su piel. Yo no lo hubiera hecho, creo que hay otras maneras», añadió.

¿Por qué rompió Bárbara Rey su silencio?

Durante su intervención televisiva en el citado espacio de Telecinco, Bárbara reveló el motivo por el que había decidido dar un paso al frente. «Una de las personas que me ha puesto en esta tesitura es mi hijo, tengo que defenderme porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas. La única que sabe la verdad de mi vida soy yo y me parece muy injusto el trato que se me ha dado sin poner en ningún momento en duda lo que mi hijo decía», contó.