Así fue el fugaz romance de Paco Arévalo y Malena Gracia

Malena Gracia está pasando un momento delicado, tras el fallecimiento del ha sido uno de los amores de su vida, Paco Arévalo. El humorista, que quedó viudo del gran amor de su vida, en el año 2015, decidió rehacer su vida con uno de sus grandes apoyos. La pareja hizo público su romance en 2021. Una relación que comenzó con una simple amistad y que terminó traspasando los límites de la ficción. A pesar de sus deseos de pasar por el altar, a los pocos meses de comenzar su noviazgo, ambos decidieron hacer sus vidas por separado.

Paco Arévalo y Malena Gracia/ Gtres

Hace ya varios años, Malena Gracia y Paco Arévalo cruzaron sus caminos en el mundo del espectáculo. Juntos colaboraron en Arévalo y Cía, un programa de humor que les permitió interpretar diversas escenas cómicas, destacando la participación de Malena como una de las actrices principales. Sin embargo, su vínculo trascendió lo meramente laboral. A lo largo del tiempo, estos dos talentosos artistas forjaron una amistad sólida y estrecha, compartiendo no solo escenarios y proyectos, sino también una relación cercana que va más allá de los reflectores y los escenarios.

«El roce hace el cariño y cuando murió mi mujer, Malena me apoyó mucho. Es una mujer muy cariñosa y de corazón. Está en lo bueno y en lo malo. Aparte de ser una gran trabajadora. Es lo que me ha demostrado siempre», confesaba hace unos años Paco Arévalo al diario El Español. “Vivimos el aquí y el ahora, pero no me importaría oficializar las cosas porque hay que ser consecuente con uno mismo que somos personas mayores. Además, por ley de vida me tengo que ir yo antes y prefiero que la paga se la quede ella antes que Hacienda”, continuaba diciendo.

Paco Arévalo en un escenario/ Gtres

Sin embargo, cuando ambos decidieron poner el punto y final en su relación, se vieron envueltos en grandes polémicas, que protagonizaron los principales titulares de la prensa del corazón. “Arévalo se enfadó conmigo porque he apoyado a Fabiola en la separación con Bertín. Me he sentido humillada… Me pareció feo que Arévalo haya querido cobrar más que yo. Le he cedido parte de mi caché. Ya no somos pareja, y yo soy Arévalo y llevo muchos años trabajando”, confesaba la actriz en el programa Deluxe.

Su último adiós a Arévalo

Como a la mayoría de gente que apreciaba a Paco Arévalo, la noticia de su fallecimiento ha pillado también por sorpresa a Malena Gracia. La actriz ha mostrado sus condolencias en redes sociales: «Cariño, te voy a echar de menos. Me dejaste un gran vacío. Hoy te lloramos todos los que te queríamos, a pesar de nuestras diferencias en esta última etapa, siempre te quise y te querré. Descansa en paz», escribía en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Malena Gracia (@malenagracia)

Junto a estas palabras, la actriz compartió una fotografía de una noticia en la que se puede observar una fotografía de ambos con una actitud muy cariñosa y con este texto: «Más de una década después, Arévalo regresaba con fuerza a la pequeña pantalla gracias a Antena 3 que, en 1997, le ofreció su propio programa, Arévalo y cía, un espacio de sketches junto a otros actores. Precisamente este espacio fue el trampolín de su gran amiga Malena Gracia, con la que siempre ha mantenido una especial relación».