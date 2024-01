El hijo de Arévalo cuenta qué ha ocurrido con Malena Gracia en el tanatorio de su padre

El año comenzaba con una triste y demoledora noticia: la muerte de Paco Arévalo. Fue el pasado miércoles, 3 de enero, cuando salió a la luz que el humorista había sido encontrado sin vida por su hijo Francisco en su domicilio de Valencia a los 76 años de edad. Horas después del deceso, su primogénito, completamente abatido, se trasladó en solitario hasta el Tanatorio Servisa de la ciudad para velar los restos mortales de su padre.

Francisco Arévalo en una de sus actuaciones / Gtres

Fueron muchos los rostros conocidos los que quisieron dar un último adiós a Arévalo. Malena Gracia estuvo entre ellos. Sin embargo, no fue bien recibida por la familia y se marchó disgustada y entre lágrimas después de que minutos antes atendiera a la prensa asegurando lo mal que lo estaba pasando.

Francisco, hijo de Arévalo carga contra Malena Gracia

Tras lo ocurrido ha sido Francisco quien se ha pronunciado sobre este altercado y ha asegurado que Malena no es una persona bien recibida y que no es el momento de generar ningún tipo de escándalo. «Malena es una persona que aquí no tenía que haber venido, ella ha hablado mal en televisión de mi padre y ha venido a hacer un espectáculo», ha indicado en un primer momento. «Yo con esa persona no quiero ningún trato», ha proseguido, dolido por la situación. «Mi prima, muy educadamente, le ha explicado que aquí no puede entrar», ha insistido para después hacer hincapié en que «ha puesto verde a mi padre».

Malena Gracia llorando / Gtres

Destacar que Malena Gracia y Arévalo formaron una de las parejas más discretas, pero también más inesperadas del panorama nacional desde comienzos de 2021 y hasta el verano de 2022, fecha en que ambos finalizaban por sorpresa su noviazgo con cruce de reproches incluido. Mientras el humorista la acusaba de haber planeado su ruptura para vender la exclusiva, ella le tachaba de egoísta, celoso y tacaño.

Malena Gracia es expulsada del tanatorio donde descansan los restos mortales de Arévalo / Gtres

Las últimas horas con vida de Arévalo

Franciso Rodríguez Iglesias, hijo del humorista fue quien relató a las afueras del tanatorio cómo fueron los últimos momentos con vida de Arévalo, a quien estaba, desde siempre, muy unido. «Parecía que tenía gripe, ha ido empeorando, no comía, tenía mareos…», comentó.

Además, también ha contó que fue él quien encontró sin vida a su progenitor. «Le llevé zumo de naranja, varias cosas y ya la última vez que entré no me contestó y ya nos había dejado», recordó, con un nudo en la garganta y al borde del llanto. Francisco cree que la muerte del cómico podría deberse a «un infarto», pero tampoco ha podido confirmarlo porque están esperando la resolución de la autopsia. «Respiraba mal. Pasó el coronavirus, pero lo pasó bastante mal y esto último no lo ha superado», sentenció.