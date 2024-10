Ángel Cristo vuelve a la carga: el romance de Juan Carlos I y Bárbara Rey llega a la prensa británica

El vendaval mediático que ha generado la relación entre Juan Carlos I y Bárbara Rey ha traspasado fronteras. Si el pasado mes de septiembre la prensa holandesa sacó a la luz las primeras imágenes del ex Jefe de Estado con la vedette, este 23 de octubre se ha publicado una exclusiva entrevista de Ángel Cristo en un conocido tabloide inglés que no ha dejado indiferente a nadie. En ella, el hijo de la actriz ha facilitado nuevos datos, desconocidos hasta la fecha, además del material gráfico de su progenitora con el Rey emérito bajo una premisa clara: «que se sepa toda la verdad».

Más allá de ceder el derecho de publicación de las famosas fotografías que han acaparado gran parte de la atención informativa de las últimas semanas, Ángel Cristo Jr. ha confesado en esta reciente entrevista que fue obligado a ver su madre manteniendo relaciones sexuales con el Rey Juan Carlos I. Asegura que tiene un vídeo explícito de la escena y que hizo varias copias, aunque, al mismo tiempo, hace hincapié en que será un recuerdo que jamás podrá olvidar de su memoria.

«Solo tenía 13 años, pero era bueno con la cámara […] Mi madre me dijo: ‘Qué lástima que seas demasiado joven para ayudarme con esto’», recordaba. Ángel señalaba que era consciente de que lo que le pedía en aquel momento su progenitora no estaba bien, ya que se sentía involucrado en un complot de chantaje. Sin embargo, por otro lado, su deseo de ayudar a su madre con los problemas financieros que tenían por aquel entonces fue motivo suficiente para continuar.

Bárbara Rey en un evento. (Foto: Gtres)

Actualmente, el recién convertido en marido de Ana Herminia no mantiene ningún tipo de relación con Bárbara, algo que le ha hecho observar todo lo que ocurrió desde otra perspectiva: «Ella siguió y siguió hasta que le dije que lo haría. Me manipuló», sentenciaba, añadiendo que considera que fue víctima de la trama, dada su temprana edad. No obstante, también alega que la vedette no fue la única que hizo uso de la manipulación, ya que comenta que Juan Carlos I también pactó con el Estado pagar mucho dinero a la actriz a cambio de su silencio. «Se rumorea que el servicio secreto español pagó hasta 3 millones de euros para comprar el silencio de la actriz en un intento de evitar la vergüenza de la Familia Real», comentan desde The Telegraph, el periódico británico encargado de publicar las últimas declaraciones de Ángel Cristo Jr.

Ángel Cristo Jr. en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

Vanitatis se ha puesto en contacto con James Badock, el periodista que ha realizado la entrevista con el hijo de la vedette, y, tal y como adelanta, Ángel Cristo Jr. ha asegurado que tiene mucho más material del que se ha visto. Un material que The Telegraph estaría dispuesto a difundir, dejando abierta la posibilidad de nuevas entregas, en un futuro cercano, con nuevo material e información. Así, después de conceder a la revista Privé las imágenes que confirman el secreto a voces del romance de Bárbara Rey y Juan Carlos I, la noticia vuelve a hacerse eco fuera de nuestras fronteras.