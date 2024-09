La princesa Leonor no es la única heredera que está en estos momentos volcada en su formación militar. Al igual que la hija mayor de los Reyes don Felipe y doña Letizia, también la hija de los príncipes Haakon y Mette-Marit está concentrada en su instrucción. La princesa Ingrid ocupa ahora mismo un puesto diferente al que tiene Leonor, puesto que está por delante de ella su padre como heredero, pero ya se está preparando para el futuro. Ella será una de las jefas de Estado de la Europa de las reinas en la que Leonor estará al frente de la monarquía en España.

Al igual que acaban de trascender nuevas imágenes y vídeos de la instrucción de la princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín -distribuidas directamente por la Armada-, en el caso de la princesa Ingrid ha sido el departamento de prensa de la Casa Real de Noruega el que ha compartido nuevos detalles de la formación militar de la nieta de los reyes Harald y Sonia.

La princesa Leonor durante unas maniobras en Marín. (Foto: Armada)

Nueve meses después de ingresar en el Batallón de Ingenieros de la Brigada Norte, la princesa Ingrid ha contado cómo está siendo su experiencia militar y ha revelado que va a permanecer 15 meses formándose, a pesar de que en principio estaba previsto que estuviera solamente un año.

En un encuentro con periodistas, la nieta del rey Harald ha explicado algunos detalles de lo que ha estado aprendiendo a lo largo de estos meses y también ha hablado de la buena relación que tiene con sus compañeros y compañeras. Según ha contado, está disfrutando mucho de esta experiencia, aunque también ha reconocido que acaba muy cansada. Para ella, además de todo lo que está aprendiendo, lo más importante es el vínculo que está forjando con el resto de personas con las que comparte formación: «He aprendido muchísimo desde que me alisté. Me han desafiado muchas veces. Creo que lo más importante que he aprendido es que puedes hacer mucho más de lo que crees y que juntos sois mucho más fuertes. Ya sea en un equipo, en un pelotón o en una compañía, puedes hacer mucho más cuando no estás solo. Considero que es un servicio muy emocionante. Y tengo que presumir un poco de mi compañía, porque son increíblemente buenos motivándose unos a otros y haciéndolo bien cada día», ha dicho la princesa.

La princesa Ingrid durante su formación. (Foto: Casa Real).

Ingrid tiene en estos momentos el cargo de artillera en un vehículo CV90 STING y está recibiendo ahora una formación especializada. La princesa ha participado en un ejercicio frente a los medios en el que se simulaba atravesar un campo de minas. La hija del heredero ha ejercido como ingeniera de asalto y ha mostrado cuáles son los pasos que se llevan a cabo en estas actividades. Al igual que Leonor, Ingrid es una más entre sus compañeros y compañeras, y no recibe ningún tipo de trato oficial. Se levanta en torno a las seis de la mañana y compárate habitación con otras cinco personas. Además, dispone de una zona común en la que relajarse y aprovechar su tiempo libre.