Pablo de Grecia revela el motivo por el que lleva un parche en el ojo

Hace más o menos una semana, la princesa Marie Chantal Miller sorprendió a sus seguidores al compartir en su perfil público una fotografía de primer plano de su marido, el príncipe Pablo, con un parche en el ojo izquierdo. La princesa no dio entonces más detalles sobre lo que le podría haber ocurrido al jefe de la Casa Real, sino que se limitó a decir que esperaba que se tratara de un look temporal. No obstante, como era de esperar, fueron muchos los que quisieron comentar la publicación de la princesa y desear una pronta recuperación al hijo de la reina Ana María de Grecia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Marie- Chantal G (@mariechantal22)

Ahora por fin sabemos lo que le ha ocurrido al príncipe Pablo, ya que él mismo lo ha querido contar a través de su perfil público. En unos stories de su cuenta, tanto en griego como en inglés, el primo del Rey Felipe ha revelado lo que le ha pasado y el motivo por el cual tiene que llevar un parche en su ojo izquierdo.

En un mensaje breve, pero muy claro, el príncipe ha contado que ha tenido que pasar por quirófano para someterse a una intervención en el ojo: «Muchas gracias por su amable interés y deseos. Hace una semana me sometí a una cirugía de retina en Londres. La cirugía fue exitosa, pero no se me permite viajar por un tiempo», ha comentado el sobrino de la Reina Sofía que, por el momento, tendrá que permanecer en la capital británica, hasta que los médicos le permitan volver a viajar.

Historia de Pablo de Grecia / Instagram

A pesar de que lleva un parche en el ojo izquierdo y de que no puede subirse a un avión, lo cierto es que este pequeño contratiempo de salud no es ningún obstáculo para los compromisos del príncipe. De hecho, hace unos días acudió con su esposa, la princesa Marie Chantal de Grecia a un acto en Londres. Vestido con smoking y con el parche en el ojo, la pareja derrochó estilo y elegancia en la alfombra roja de los British Fashion Awards 2023, que se celebró en el Royal Albert Hall de Londres y en la que se premió la trayectoria de Valentino.

Durante la gala estuvieron acompañados por algunos rostros conocidos del panorama internacional, como es el caso de Georgina Brandolini d’Adda, Giancarlo Giammetti, Anne Hathaway o Gwyneth Paltrow que, curiosamente, fue una de las que comentó el ‘look pirata’ del príncipe Pablo cuando su esposa compartió la primera imagen suya con el parche.

Pablo de Grecia posando / GTRES

Su nuevo papel

Desde que falleciera su padre, el rey Constantino de Grecia, el pasado enero, el príncipe Pablo ha asumido el rol de jefe de la Casa Real, aunque no a título de Rey. El príncipe compagina sus responsabilidades como representante de la Familia Real con su vida profesional e intenta pasar todo el tiempo posible en Grecia, aunque, de momento, todavía no ha llegado a establecer su residencia en el país de manera definitiva.