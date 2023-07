Marie Chantal y Pablo de Grecia están disfrutando ya de unos días de descanso después de un año complicado. Hace unos días, el jefe de la Casa Real hacía unas declaraciones en las que reivindicaba la posibilidad de utilizar el apellido ‘de Grecia’, frente al Glücksburg que hasta ahora se obliga a los miembros de la antigua Familia Real a utilizar en territorio griego. El hijo de Constantino de Grecia ha aprovechado que recientemente se han encontrado en Tatoi las joyas de la Corona de Grecia -desaparecidas desde hace décadas-, para volver a exponer esta cuestión, que en vida de su padre fue una de sus grandes preocupaciones.

Los príncipes Pablo y Marie Chantal con la reina Ana María. / Gtres

Al margen de este tema, lo cierto es que, un año más, Pablo y Marie Chantal no han dudado en viajar a Grecia para la temporada de verano. El hijo del rey Constantino ya expresó hace algunos meses su deseo de pasar cada vez más tiempo en Grecia, e incluso instalarse de manera prácticamente permanente. Por ahora no se ha confirmado, pero lo que sí está claro es que en este primer verano sin su padre, el Príncipe va a aprovechar para estar junto a su madre, y también con algunos de sus hermanos.

Como suele ser habitual en vacaciones, los estilismos suelen ser más relajados, no solo para la mayoría de la población, sino también para los miembros de la realeza. Aunque estamos acostumbrados a ver a Marie Chantal de Grecia con looks impecables, la mujer de Pablo de Grecia prefiere outfits más confortables para sus días de descanso. La nuera de Ana María de Grecia es una de las royals más elegantes del mundo, siempre pendiente de las tendencias, que adapta con maestría a su propio estilo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Greek Royal (@greek_royal)

Hace unos días, gracias a las redes sociales, pudimos ser testigos de una imagen poco habitual de la Princesa. En medio de las vacaciones junto a su familia, la esposa de Pablo de Grecia no dudó en posar sonriente y mostrar su faceta más natural. Vestida con un favorecedor modelo de la nueva colección de Ulla Johnson, estampado, largo y con un toque bohemio, Marie Chantal sonrió a cámara, con gafas, las manos en los bolsillos y el pelo suelto. Por su parte, el príncipe Pablo vestía bermudas y un polo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Greek Royal (@greek_royal)

No es la primera vez durante estas vacaciones en Grecia que la princesa Marie Chantal apuesta por un look de Ulla Johnson, sino que la esposa del príncipe Pablo guarda en su armario varios modelos de la marca, que confirman la preferencia de la norteamericana por el estilo bohemio. Por ejemplo, en otra de las fotografías que ha trascendido de las vacaciones familiares en Grecia, en concreto, en una escapada al pueblo de Fiskardo, en la isla de Cefalonia, la diseñadora también lució un vestido boho de la marca, que combinó con una cartera de rafia y un maxi collar floral dorado. Una vez más, la Princesa apostó por llevar el cabello suelto y un look muy natural, sin maquillaje.