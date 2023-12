Pablo de Grecia se ha convertido en inesperado protagonista de uno de los posts más peculiares de la esfera royal de los últimos días. El actual jefe de la Casa Real de Grecia ha posado para su mujer, la princesa Marie Chantal, que ha querido compartir con sus seguidores en redes sociales una fotografía en la que se le ve con un parche en el ojo. Una imagen muy llamativa que, como era de esperar, ha generado multitud de especulaciones sobre lo que le ha ocurrido al hijo de la reina Ana María de Grecia.

En la imagen, de primer plano, se ve a Pablo de Grecia vestido con un traje y mirando fijamente a la cámara, con un parche negro en su ojo izquierdo, como si fuera un pirata o incluso un lobo de mar. Su esposa, a pesar de que es bastante activa en las redes sociales y suele compartir con sus seguidores detalles de su día a día, en esta ocasión no ha dado demasiada información sobre lo que le ha podido ocurrir al príncipe, sino que se ha limitado a hacer un comentario en el que asegura que espera que se trate simplemente de un look temporal. Por este motivo, por el momento, no podemos saber qué es lo que le ha pasado al primo de Felipe VI y si el parche se debe a algún tipo de accidente o intervención.

Un príncipe pirata

Aunque solo los más allegados al príncipe conocen la realidad de su estado, lo cierto es que el post de su esposa ha dado lugar a multitud de especulaciones, que algunos de los seguidores de la princesa Marie Chantal han compartido a través del perfil de la norteamericana. Por ejemplo, la actriz Gwyneth Paltrow ha hablado del ‘Príncipe Pirata’, mientras que otros le han deseado una pronta recuperación. Pese a que por ahora no hay información oficial, algunos de los seguidores de Marie Chantal han apuntado la posibilidad de que el príncipe se haya tenido que someter a un trasplante de córnea.

El príncipe Pablo de Grecia en un acto oficial. / Gtres

Un matrimonio sólido

Más allá de bromas, de lo que no cabe duda es de que el príncipe Pablo y su esposa forman uno de los matrimonios más estables del panorama royal en la actualidad y de que, además, el sentido del humor es uno de los ingredientes fundamentales de su relación. De hecho, no es habitual que miembros de las diferentes familias reales hagan gala de su complicidad y sentido del humor de manera tan pública, tal como ha hecho la pareja, lo que no deja de ser una muestra de la magnífica sintonía que existe entre ellos casi tres décadas después de su enlace.

Los príncipes Pablo y Marie Chantal juntos. / Gtres

Un papel importante

Desde la muerte de su padre, el rey Constantino de Grecia, en enero de 2023, el príncipe Pablo ha asumido el papel de jefe de la Casa Real de Grecia, en un país en el que no hay monarquía, ni se espera que se restaure. Un rol complejo para el príncipe, que además de afrontar sus responsabilidades oficiales en la esfera royal, mantiene además su vida profesional. El príncipe ha hecho algunos cambios en su vida en los últimos meses y pasa cada vez más tiempo en Grecia, donde reside su madre. Él mismo habló en una entrevista en la revista Point de Vue de este nuevo rol, que no está asociado a ninguna responsabilidad a nivel estatal, pero que sí tiene una importante trascendencia a nivel familiar, ya que tiene que ser un ejemplo para los suyos.