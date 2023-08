El consuelo de la reina Ana María de Grecia en su etapa más difícil

No ha sido un verano fácil para la reina Ana María. La madre de Pablo de Grecia, nuevo jefe de la Casa Real, perdió al amor de su vida el pasado mes de enero y, para ella, desde entonces, ha empezado un nuevo camino. Este 2023, tras el fallecimiento del rey Constantino, para su esposa, la última de las reinas de Grecia, es un año de ‘primeras veces’. La primera Pascua sin el Rey, las primeras vacaciones en su ausencia y ahora el primer cumpleaños.

La reina Ana María cumple los años este 30 de agosto y es la primera vez desde que se casara con el hermano de doña Sofía en 1964 que afronta esta jornada sin su compañía. La madre de Pablo de Grecia sopla 77 velas y, aunque no han trascendido los planes de la Familia Real para esta jornada, es más que probable que no esté sola. No obstante, su cumpleaños no es la única fecha ‘difícil’ que tiene que afrontar en un breve intervalo de tiempo, ya que, a mediados del mes de septiembre, los Reyes habrían celebrado 59 años de casados.

Desde que falleciera el rey Constantino, sus hijos y sus nietos han sido el mejor apoyo para ella, aunque también sus cuñadas. Tanto doña Sofía, como la princesa Irene de Grecia estaban muy unidas al rey Constantino y han compartido con ella muchos momentos de estos primeros meses sin el monarca.

Marie Chantal y Ana María de Grecia en el funeral de Constantino de Grecia. / Gtres

En este primer verano sin el Rey, Ana María ha estado muy arropada por su familia. Aunque no se han publicado muchas imágenes de cómo ha pasado el verano la Reina, los pocos detalles que se han conocido demuestran que sus hijos y sus nietos han estado a su lado en todo momento. Por ejemplo, el pasado mes de julio disfrutó de una velada junto al mar en compañía de varios de sus nietos y antes de eso, estuvo en un recital de Andrea Bocelli.

Con una gran sonrisa a pesar de todo, Ana María de Grecia no dudó en posar para la cámara de su nuera, la princesa Marie Chantal, junto a su nieto Constantino Alexios, actual heredero. Aunque la Reina posaba con su nieto Tino, en este primer verano sin el rey Constantino Ana María ha contado con el apoyo del príncipe Nicolás y su esposa, así como de Alexia de Grecia, su marido y sus hijos. También la infanta Cristina ha hecho una escapada con sus hijos menores a la zona de Spetses, donde la Familia Real Griega suele disfrutar del verano. Con todos ellos, la reina Ana María disfrutó de una sesión de cine, curiosamente, de la misma película que poco después iría a ver la Reina Sofía con los Reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía: Barbie.

A pesar de que es una etapa difícil para ella, la Reina no pierde la sonrisa, ya que su familia es su mayor consuelo. La madre de Pablo de Grecia no tiene intención de abandonar el país, ni trasladarse a otro sitio. Ana María es hermana de la reina Margarita de Dinamarca, de manera que para ella sería muy fácil poder volver a su tierra natal. Sin embargo, no está en sus planes, al menos de momento.

El que sí tiene la intención de pasar cada vez más tiempo en Grecia es el príncipe Pablo que, habitualmente, reside entre Estados Unidos y el Reino Unido. Aunque Pablo no tienen ningún tipo de papel institucional, el Príncipe es el jefe de la Casa Real de Grecia y, por tanto, el representante de la Familia Real a todos los niveles.

El recuerdo de un gran amor

La muerte de Constantino ha supuesto un punto de inflexión para toda la Familia Real de Grecia pero, sobre todo, para su esposa. Su historia de amor comenzó de manera inesperada, en el año 1959 en un viaje de Estado de la Familia Real de Grecia a Dinamarca, cuando Ana María era aún menor de edad. Entre ellos hubo un flechazo.

La pareja volvió a coincidir en 1962, en la boda de Juan Carlos I y la entonces princesa Sofía y ya en 1963 se anunció su compromiso. Sin embargo, la muerte prematura del rey Pablo convirtió a Constantino en monarca. De hecho, debido a esto, se tuvo que adelantar la fecha de la boda, prevista inicialmente para 1965, a septiembre de 1964, cuando Ana María ya había cumplido la mayoría de edad.

El rey Constantino y Ana María de Grecia en una imagen de archivo./Gtres

El 18 de septiembre de 1964, la princesa Ana María se convirtió en reina de Grecia al casarse con Constantino II. Celebrado en la Catedral Metropolitana de Atenas -el mismo escenario en el que se casaron Juan Carlos I y Sofía-, el enlace reunió a más de 1200 invitados, con representantes de la mayoría de las casas reales europeas. Fueron damas de honor de la novia su cuñada la princesa Irene de Grecia, Ana de Inglaterra, Cristina de Suecia, Margarita de Rumanía, Tatiana Radziwill y Clarissa de Hesse.

Constantino de Grecia junto a su esposa Ana María. / Gtres

Tras apenas unos años de reinado, el golpe de Estado de los corones en abril de 1967 forzó forzando el exilio de Constantino que, a pesar de que formalmente siguió siendo rey de Grecia -el último monarca del país- tardaría varias décadas en poder regresar a su tierra, donde falleció y está enterrado.