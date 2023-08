El gran contraste entre Leonor y Sofía en el inicio de su etapa en Gales

La infanta Sofía ya ha puesto rumbo a Gales. Dos años después de que la princesa Leonor empezase sus estudios en el Atlantic College de UWC, ahora le ha llegado el turno a la hija menor de los Reyes. La Infanta se ha incorporado este martes, 29 de agosto, a la rutina del centro, aunque no está previsto que las clases comiencen de manera oficial hasta principios del mes de septiembre.

De la misma manera que ocurrió con la princesa Leonor, también en el caso de la infanta Sofía, la Casa de S.M. el Rey ha distribuido una serie de imágenes de la marcha de la hija pequeña de don Felipe y doña Letizia. Sin embargo, el contexto en el que se ha producido este inicio de etapa ha sido muy diferente de lo que ocurrió en el caso de Leonor. Algo que, por cierto, ha llamado mucho la atención.

La infanta Sofía antes de marcharse a Gales. / Casa Real

La heredera se marchó a Gales en agosto de 2021, en un momento en el que todavía había restricciones por la pandemia. De hecho, justo el año anterior, la princesa Elisabeth de los Belgas, que estudió en el mismo centro, no pudo realizar su graduación de manera presencial por la crisis sanitaria. En el caso de Leonor, los Reyes y la infanta Sofía acompañaron a la Princesa hasta el aeropuerto de Madrid, donde se despidieron de ella con gestos de cariño y abrazos, pero en todo momento llevando la mascarilla. Horas después, la Casa de S.M. el Rey distribuyó las primeras fotografías de la Princesa ya en el centro académico, paseando por algunos de los jardines del Castillo de San Donato.

Despedida de la princesa Leonor en Madrid. / Gtres

Una imagen muy diferente a la que hemos visto ahora de la infanta Sofía. La despedida de la hija menor de los Reyes se ha producido a las puertas de la residencia oficial en el recinto del Palacio de la Zarzuela, de la que ya se conocen algunos detalles gracias a los vídeos y fotografías que se distribuyeron con motivo del 50 cumpleaños del monarca.

En las instantáneas se ve a la Infanta feliz y sonriente, ilusionada con empezar esta nueva etapa. Los Reyes, más padres que nunca, la miran orgullosos mientras antes de que suba al vehículo, donde se puede apreciar parte de su equipaje -una de las maletas, la misma que llevó Leonor en su primer viaje a Gales-. Importante detalle que, por primera vez, la Familia Real muestra a su mascota, un labrador de color oscuro con el que la hija menor de don Felipe y doña Letizia juega animadamente antes de marcharse.

La infanta Sofía antes de marcharse a Gales. / Casa Real

No es esto lo único que llama la atención de las fotografías del adiós de la infanta Sofía, que ofrecen una imagen más cercana y familiar de los Reyes que las de la despedida de Leonor, sobre todo, por el entorno y el detalle de la presencia de la mascota. No obstante, también es relevante la diferencia de los looks entre las dos hermanas en este importante día. Mientras que en su marcha a Gales, Leonor apostó por un estilismo compuesto por un pantalón azul, camiseta de rayas y una chaqueta verde, Sofía ha arriesgado más, con un look de tendencia. La hija menor de los Reyes ha vuelto a demostrar que es seguidora de las últimas modas con un pantalón cargo color topo, crop top en negro y una sobrecamisa de cuadros.