En los últimos días, el príncipe Alberto de Mónaco y su esposa han acaparado titulares por diversos motivos. Por un lado, la presunta crisis matrimonial de la pareja ha vuelto a poner en el punto de mira al soberano y a Charlene, aunque nadie del entorno de la pareja se ha pronunciado sobre el tema. Además, la asistencia del Príncipe a una de las celebraciones del cumpleaños de su hijo mayor, Alexandre Grimaldi, junto a su ex pareja, Nicole Coste, ha avivado aún más las especulaciones.

Sin embargo, poco se está hablando últimamente de las otras ramas de los Grimaldi. Carolina de Hannover y sus hijos suelen estar en el foco de atención de los medios porque encarnan a la perfección el espíritu del glamour que siempre se ha asociado a Mónaco, mientras que los hijos de Estefanía suelen pasar más desapercibidos. No obstante, en esta ocasión, ha sido la nuera de la hija menor de Raniero y Grace Kelly la que ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales con una curiosa anécdota.

Luis Ducruet y su mujer juntos posando. / Gtres

Marie, la esposa de Luis Ducruet es, al igual que su marido, bastante activa en el mundo virtual. Una actitud que comparte, por ejemplo, con Camille Gottlieb e incluso con Pauline Ducruet, y que contrasta con el hermetismo que caracteriza al resto de los Grimaldi -salvo excepciones puntuales como la de Beatrice Borromeo o Tatiana Santo Domingo, siempre vinculadas a cuestiones profesionales-.

Marie Ducruet con su marido y Camille Gottlieb posando. / Gtres

La nuera de Estefanía de Mónaco, que hace pocos meses dio a luz a su primera hija (Victoria), no duda en publicar detalles de su vida familiar, sobre todo, instantáneas de su rutina junto al sobrino del príncipe Alberto o, muy especialmente, con su mascota, una perrita llamada Pancake a la que los dos adoran y que es una más en la familia.

La mujer de Luis Ducruet ha aprovechado los días finales del mes de agosto para hacer unas compras en una conocida superficie. Marie no ha dudado en compartir con sus seguidores los detalles de su visita a Ikea, aunque no ha comentado si está redecorando alguna estancia de su casa o simplemente quería renovar alguna cosa en concreto. Lo que sí ha hecho es compartir una instantánea de la especial compañía que ha tenido para esta jornada.

A través de los stories de su perfil de Instagram, la nuera de Estefanía de Mónaco ha publicado una imagen de su perrita, Pancake, metida en uno de los carros de la compra de la superficie. Algo que no debería llamar la atención, de no ser por el mensaje con el que ha acompañado la imagen. «Cuando te dicen que aquí, los perros no pueden tocar el suelo». Quizás por eso, Marie ha decidido meter a su perrita en el carro y hacer de esta manera el recorrido por la tienda. Ella no ha confirmado si esta es una norma de la tienda en cuestión o es algo que le haya dicho una persona en concreto, ya que, al menos en España, se sabe que cada unidad familiar puede ir acompañada por dos perros, que pueden estar en las instalaciones menos en algunas zonas concretas. Es probable que, en ese momento, Marie se encontrara en un área restringida.

Marie Ducruet en Ikea con su mascota. / Redes sociales

Lo que no sabemos es si la mujer de Luis Ducruet ha recibido alguna respuesta a esta original manera de llevar a su mascota, ya que los comentarios a este tipo de contenidos siempre llegan a los usuarios de manera privada.