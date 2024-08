La norma de los Windsor que Meghan y Harry desafían constantemente

No es una norma escrita como tal, pero sí una costumbre muy arraigada en las familias reales, sobre todo, entre los Windsor. Las demostraciones públicas de amor o los gestos de cariño son algo inusual entre los miembros de ‘La Firma’. A la Reina Isabel II no se la veía ser cariñosa casi ni con sus hijos -curiosamente, sí que lo era con sus mascotas-, y tampoco con su marido, el príncipe Felipe. Los príncipes de Gales rara vez se dan la mano en público o se besan, aunque, de vez en cuando, las cámaras captan alguna caricia inesperada entre ellos. Las miradas cómplices y las sonrisas sí que son constantes, también en el caso de los actuales reyes, Carlos III y Camila. Sin embargo, los duques de Sussex han desafiado de manera recurrente esta norma, mientras eran miembros en activo de ‘La Firma’, y también después.

La actitud de los duques de Sussex

El príncipe Harry y Meghan Markle no dudan en dedicarse gestos de cariño, darse la mano o incluso besarse en público. La pareja no tiene reparos en demostrar que su amor sigue tan vivo como el primer día y desafía esta norma no escrita en los protocolos de la Familia Real en muchas de sus apariciones públicas.

Los duques de Sussex, paseando de la mano en Colombia. (Foto: Gtres)

La última de ellas, en su gira semi oficial a Colombia, en la que el exagerado despliegue de estilismos de la duquesa de Sussex ha sido uno de los grandes protagonistas. El príncipe Harry y su esposa han estado varios días en el país, y han visitado diferentes ciudades, en un viaje que tenía por objetivo promover una serie de iniciativas por la salud mental y para incentivar la lucha contra el acoso y la discriminación en el ámbito digital.

A lo largo de los días que la pareja ha estado en Colombia, el príncipe Harry y su esposa han derrochado espontaneidad y simpatía. La pareja se ha mostrado cercana y atenta, incluso, se ha animado a tocar los bongos y a bailar salsa. La duquesa de Sussex, además, ha sorprendido con su dominio del español.

Los duques de Sussex, cómplices en un acto en Colombia. (Foto: Gtres)

Demostraciones de afecto

Además de la cercanía con los colombianos, el príncipe Harry y Meghan Markle se han mostrado más enamorados que nunca. La pareja se ha abrazado ante las cámaras, se ha dado la mano e incluso se ha besado, algo muy poco habitual entre los miembros de una familia real.

A pesar de que no hay ninguna regla que impida las demostraciones de afecto, ni ningún protocolo que determine que los royals no pueden ir de la mano o besarse cuando están en público, la realidad es que se trata de una norma no escrita que lleva vigente desde varias generaciones atrás y que Meghan Markle y el príncipe Harry llevan ‘saltándose’ desde hace tiempo. Una vez más, los duques de Sussex han dejado claro que quieren hacer las cosas a su manera y que la naturalidad y la cercanía es su máxima.