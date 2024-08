Todos los detalles del nuevo proyecto del príncipe Guillermo de Gales

«Si algún día soy rey, permitiré a las personas sin hogar vivir en nuestros palacios». Estas fueron las palabras que el príncipe Guillermo pronunció en 1993, con apenas once años, tras visitar un centro para personas sin hogar junto a su madre, la fallecida Diana de Gales. Unas que se han convertido en una idea que, a su vez, ha derivado en un servicio constante del heredero al trono a través del programa Homewards que fundó en 2023. El príncipe propuso una iniciativa de cinco años cuyo objetivo es evitar que las personas se queden sin hogar. La actuación del programa se centra, en principio, en seis ubicaciones emblemáticas en el Reino Unido.

«Quiero que esto sea una realidad y durante los próximos cinco años, dar a las personas de Reino Unido la esperanza de que se puede prevenir la falta de vivienda cuando colaboramos», explicó durante la presentación del proyecto, añadiendo que pretende centrarse en evitar la falta de vivienda en vez de dejar que ocurra y solucionarlo y gestionarlo posteriormente. «Todos deben tener un hogar seguro y protegido, ser tratados con dignidad y recibir el apoyo que necesitan», señaló.

Sea como fuere, lo cierto es que dicho programa se ha asociado ahora con la Fundación Eleven Eleven y la Galería Saatchi para lanzar una exposición innovadora que busca utilizar «el poder del arte para mejorar la comprensión del Reino Unido» sobre la falta de vivienda, y «encender la esperanza de que se pueda terminar con ella», en propias palabras de Pim Gregory, director ejecutivo de Homewards en The Royal Foundation, que destaca que el proyecto en sí mismo pondrá de relieve las numerosas formas de personas sin hogar en todo el Reino Unido.

Aunque no han trascendido, por el momento, demasiados detalles acerca de la exposición en sí misma, sí se conoce que albergará trabajos de artistas reconocidos y de personas con experiencia en situaciones de falta de vivienda, entre los que destacan Marc Quinn, Rankin y Simone Brewster, junto con el artista de graffitis Opake, el vendedor de The Big Issue Dave Martin, o el poeta de Surfing Sofas, entre otros. «El Príncipe William ha estado asociado con el problema de las personas sin hogar durante muchos años. Por eso estaba muy concentrado en garantizar que el público en general también tuviera ese nivel de comprensión que les permitiera reconocer que, sí, es un tema complicado, pero que hay motivos para el optimismo, y en particular que será necesario que toda la sociedad se involucre y logre ese cambio», ha desvelado Gregory.

Esta nueva iniciativa del príncipe Guillermo surge en un momento en el que Reino Unido experimenta una escasez de viviendas asequibles debido al aumento de precio de los alquileres, hasta el punto de que ha llegado a convertirse en una de las situaciones más inestables por las que ha atravesado el país desde la Segunda Guerra Mundial. Según The Mirror, se estima que 300.000 personas se encuentran actualmente sin un hogar seguro y durmiendo en las calles.