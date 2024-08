Mientras el rey Carlos III se encuentra ya disfrutando de sus vacaciones en el Castillo de Balmoral, los duques de Sussex han comenzado un nuevo viaje ‘oficial’ a Colombia. Ha sido este jueves cuando el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, han llegado a la capital colombiana para este viaje de cuatro días por invitación de la Vicepresidenta y Ministra de Igualdad de Colombia, Francia Márquez, que fue la que les ofreció la posibilidad de conocer el país y participar en una serie de actos relacionados con el ciberacoso y la explotación en línea, así como sus consecuencias sobre la salud mental. Unos temas con los que la pareja está muy comprometida, tanto a nivel particular, como a través de la Fundación Archewell.

El príncipe Harry y Meghan Markle han aterrizado en la capital colombiana a primera hora de este jueves, aunque está previsto que visiten diversas zonas del país a lo largo de los cuatro días que va a durar el viaje. Un viaje marcado desde el origen por la polémica, ya que todas las miradas están puestas en el perfil que la pareja va a mantener durante el tiempo que esté en Colombia.

Los duques de Sussex, en Colombia. (Foto: Gtres)

Hay que recordar que, su último viaje a Nigeria causó un gran malestar en Reino Unido porque fue percibido casi como una gira royal, cuando ellos ya no son representantes de la Familia Real, ni tienen ningún tipo de papel oficial. No obstante, en el caso de Colombia, no se trata de un país miembro de la Commonwealth como sí lo es Nigeria, por lo que las implicaciones de la visita para la Corona Británica son diferentes.

Sea como fuere, es innegable que la visita de la pareja ha generado una gran expectación, más aún ahora que se acaba de conocer que uno de los miembros clave de su equipo ha dimitido de su puesto, en teoría, tras el período de prueba y tras llegar a un acuerdo con el matrimonio.

Los duques de Sussex, en Colombia. (Foto: Gtres)

Meghan Markle, la gran protagonista

Como suele ser habitual en estos casos, todas las miradas han estado puestas en la duquesa de Sussex y en sus elecciones de vestuario para este primer día en Colombia. La pareja ha llegado al país sobre las nueve de la mañana y ha sido recibida por Francia Márquez y su marido, con quienes han mantenido una breve reunión. Un encuentro tras el cual, la vicepresidenta ha comentado ante los medios que el viaje del príncipe Harry es muy especial, ya que la propia Diana expresó su deseo de conocer el país antes de morir.

Los looks de la duquesa de Sussex

Em esta primera jornada, hemos podido ver a Meghan Markle con varios outfits de estilo muy diferente. Por un lado, a su llegada al país, la duquesa de Sussex apostó por un conjunto de pantalón y top en color azul marino, abotonado en la zona delantera y con escote en los hombros de Veronica Beard. Un top que, por cierto, recuerda mucho a uno de Nina Ricci que tiene la Reina Letizia. Lo ha combinado con unos zapatos de tacón negro de Hermès y un bolso blanco de la firma de lujo Loro Piana, que cuenta entre sus fieles con la princesa Charlene de Mónaco o la Reina Sofía.

Los duques de Sussex, en Colombia. (Foto: Gtres)

Más tarde, la esposa del príncipe Harry se ha cambiado y ha lucido un precioso vestido estampado de estilo étnico y con abertura en la zona del abdomen de la diseñadora colombiana Johanna Ortiz, todo un guiño al país anfitrión. Lo ha combinado con unas sandalias de tacón bajo de Jimmy Choo.

En el último de los actos de la mañana, la duquesa de Sussex ha lucido un conjunto de pantalón y camisa en tono bronce. Se trata de una blusa de Victoria Beckham, que ha combinado con un pantalón fluido de La Ligne, así como sandalias de Aquazurra.