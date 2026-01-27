La agenda de la Reina Letizia está marcada, este martes 27, por tres actos oficiales. A las 10:00 de la mañana, la mujer de Felipe VI ha recibido en el Palacio de la Zarzuela a una representación del equipo directivo de la 83ª edición de la Mercedes Benz Fashion Week. Acto seguido, Letizia ha dado la bienvenida a palacio a parte del equipo de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería. Una aparición que ha dejado una divertida anécdota por parte de la madre de la heredera al trono.

Letizia muestra su lado más espontáneo

Doña Letizia, fiel a su naturalidad, ha entrado en la recepción y se ha percatado que la seguridad de Zarzuela ha cerrado la puerta por la que iban a entrar los invitados.

La Reina Letizia protagoniza una divertida anécdota en Zarzuela. (Foto: Gtres)

«No cierres, no cierres, que tienen que entrar», ha dicho con media sonrisa. Una actitud que es propia de la personalidad más espontánea de la Reina.