La Reina Letizia es la gran embajadora de la moda española. En sus apariciones oficiales, es habitual que la mujer de Felipe VI vista de diseñadores locales, como Jorge Redondo, Adolfo Domínguez, Lorenzo Caprile, Pertegaz o, en su defecto, Carolina Herrera. Es por ello que muchos modistos -y apasionados de la industria textil- anhelan ver a la Reina en la front row de la Mercedes Benz-Fashion Week. Un sueño que podría materializarse tras la próxima reunión de la madre de la heredera al trono con los directivos de la Semana de la Moda de España.

El papel de Letizia en la Madrid Fashion Week

Tal y como está previsto en su agenda, el próximo martes 27 de enero, la Reina Letizia recibirá en el Palacio de la Zarzuela en audiencia a una representación del equipo directivo y diseñadores participantes de la 83ª edición de Mercedes Benz Fashion Week, que celebra su 40º aniversario.

Previsiblemente acudirán a esta cita Asier Labarga, nuevo responsable de la pasarela, y a Valentina Suárez-Zuloaga como directora creativa, que se reunirán con la mujer de Felipe VI para conocer de primera mano la evolución del Sector en los últimos años, así como su proyección internacional o su compromiso con la industria.

La primera vez que la Reina Letizia acudió a la MBFWM. (Fotos: Gtres)

Un encuentro cuanto menos significativo ya que, desde el 2022, la Reina Letizia no tiene contacto alguno con la MBFWM. Una postura llamativa debido a la pasión de la monarca por la moda española aunque, esta cita, da cuenta de su compromiso y de su interés por el sector y por la Semana de la Moda. Además, pone sobre la mesa una posible asistencia futura de la mujer de Felipe VI a la front row de sus desfiles. Un deseo para muchos diseñadores, que ya cuentan con Doña Letizia como imagen y embajadora de sus apuestas.

Sus dos visitas a Cibeles

Pese a todas las ediciones que se han celebrado desde su llegada a la Casa Real, solo en dos ocasiones la Reina ha tenido contacto con la MBFWM. La primera de ellas tuvo lugar hace 16 años en la entonces Pasarela Cibeles en el 2010, cuando todavía era princesa de Asturias.

La última vez que estuvo Letizia en la Fashion Week. (Fotos: Gtres)

Doce años después, en el 2022 -y tras la pandemia-, la mujer de Felipe VI quiso mostrar su apoyo públicamente a la industria -que fue una de las principales azotadas por el Covid-19-. Entonces, la madre de la heredera al trono español recorrió los distintos espacios de este pabellón de IFEMA: desde el Cibelespacio, al backstage -donde se maquillan y peinas las modelos- hasta el Kissing Room, donde los diseñadores posan con algunos invitados tras los desfiles.

Asimismo, la Reina también participó en Diálogos sobre la Moda Española, una mesa redonda en la que estuvieron algunos representantes del Comité de la Moda de la MBFWM como Ainhoa García, Francesco Malatesta, Javier Goyeneche o Eduardo Zamácola.