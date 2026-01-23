La infanta Sofia vuelve a la agenda real el día del cumpleaños de Felipe VI

La agenda de la Familia Real de la próxima semana -marcada por el cumpleaños de Felipe VI- está marcada por actos en los que a los Reyes les tocará repartir responsabilidades, ya que no coincidirán en ningún compromiso oficial como su ha ocurrido en los últimos días. Tras una semana en la que Sus Majestades -que vieron obligado suspender parte de su agenda- han compartido jornadas -como su viaje a Adamuz, Córdoba, tras el accidente de ferrocarril que tuvo lugar el pasado domingo 18 de enero-, en los próximos días dividirán su trabajo al frente de la Corona.

La infanta Sofía, protagonista de la agenda real

Este sábado 24 de enero, el Rey Felipe VI se desplazará hasta Cáceres para el juramento o promesa ante la Bandera de España del personal perteneciente al ciclo 11/25 de tropa del Ejército de la Tierra, que supone uno de los actos más solemnes que existen en cualquier nación. En él, con un beso en la Bandera, se materializará su juramento de obediencia y fidelidad en el servicio de la Patria. El miércoles 28, Su Majestad recibirá en el Palacio de la Zarzuela en audiencia a una representación de la compañía IBM España, que cumple su primer centenario en nuestro país. Para celebrar este hito, la compañía ha preparado un libro conmemorativo que recopila momentos claves de su historia. Ese mismo día, también en el Palacio de la Zarzuela, el Rey de España recibirá a la Junta Directiva del Instituto Español de Analistas, que el pasado año cumplió 60 años y que cuenta con diversas delegaciones en distintos puntos del país. Finalmente, el monarca pondrá fin a su agenda el jueves 29, tras inaugurar el segundo diálogo GWL Voices for Change and Inclusion, una plataforma para analizar la realidad geopolítica actual y explorar soluciones en las que las mujeres actúen como agentes de transformación.

Los Reyes Felipe VI y doña Letizia en un acto de su agenda oficial. (Foto: Gtres)

Por su parte, la primera aparición de la Reina Letizia será el martes 24 y su agenda del día estará marcada por la industria de la moda española. La Reina recibirá en Zarzuela a una representación del equipo directivo y diseñadores participantes de la 83ª edición de Mercedes Benz Fashion Week Madrid. También el martes, la agenda de la monarca estará cubierta por dos actos más. El segundo del día, también recibirá en palacio a una representación de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería que, desde hace 30 años, potencia el talento y las competencias de las enfermeras. Finalmente, Doña Letizia se reunirá en Zarzuela con el director gerente del Hospital Sant Joan de Déu y al presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras quienes presentarán el Proyecto Únicas. El miércoles 28, la Reina Letizia atenderá dos compromisos oficiales: presidirá la reunión de trabajo de la Asociación Española Contra el Cáncer, que presentará sus principales proyectos para el 2026 y finalmente, el jueves 29 presidirá una reunión de trabajo con la Federación Española de Enfermedades Raras.

La sorpresa de la agenda de la próxima semana será la aparición de la infanta Sofía. La hermana de la heredera al trono, que se encuentra en Lisboa cursando su carrera universitaria, regresará al país para visitar el Centro de Cría y Adiestramiento de la Fundación ONCE del Perro guía, en Boadilla del Monte el mismo día del cumpleaños de su padre, el viernes 30 de enero.

La Reina Sofía, sin actos tras la muerte de su hermana, Irene de Grecia

La princesa Leonor con la Reina Sofía. (Foto: Gtres)

Por el momento, dos de las grandes ausencias de la agenda real son la princesa Leonor, que se encuentra inmersa en su formación militar y la de la Reina Sofía, que ha interrumpido temporalmente su labor en la Corona tras la muerte de su hermana, Irene de Grecia.