Los Reyes reciben dos curiosos regalos en FITUR: ¿qué pasa con los presentes que les dan?

Los Reyes han retomado su agenda conjunta este jueves en Madrid tras la visita a la zona afectada por el accidente ferroviario de Adamuz. Vestidos de negro y cumpliendo con el código de vestimenta de los tres días de luto oficial, don Felipe y doña Letizia han inaugurado una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (FITUR). La feria, una de las más importantes del sector, celebra este año su 46 edición. Don Felipe y doña Letizia han recorrido las distintas zonas de la feria e incluso han podido ver un coche de Fórmula 1 que se encuentra expuesto como antesala a la celebración del GP del próximo mes de septiembre.

Un acto que, pese a las tristes circunstancias en las que se ha llevado a cabo, también ha estado marcado por algunas anécdotas. Entre ellas, por ejemplo, los regalos que han recibido los Reyes durante la visita. Algo que es habitual en muchos de sus compromisos y de los que se encarga el equipo de asistentes que les acompaña.

Arroz para la Reina Letizia

Justo cuando los Reyes estaban a punto de abandonar los pabellones, una mujer ha llamado la atención de la Reina Letizia, a la que ha obsequiado con un detalle. Se trata de un saco de arroz, que la esposa de Felipe VI recogió y entregó a uno de los miembros de su equipo para que se hiciera cargo de él. La mujer ha aprovechado para decirle a doña Letizia que los españoles están muy orgullosos de ellos. Unas palabras que probablemente responden al constante apoyo de Sus Majestades a quienes más lo necesitan, sobre todo, en momentos de tragedias, como la DANA, la erupción del volcán de La Palma o el reciente accidente ferroviario de Adamuz.

El regalo en cuestión es un paquete de arroz bomba de Calasparra de la cooperativa del campo Virgen de la Esperanza. Es un arroz muy valorado porque se cultiva con semillas seleccionadas y de una manera biológica. Sus características principales responden a climatología en la que se encuentran los cultivos y la pureza de las aguas en la zona del río Segura. No es la primera vez que a la Reina le regalan un saco de arroz en FITUR, sino que también le obsequiaron con un paquete en su visita en 2016.

Un perfume para el Rey Felipe

Mientras que a doña Letizia se le ha regalado un saco de arroz, don Felipe tampoco se ha ido con las manos vacías. La alcaldesa de la localidad murciana de Archena ha obsequiado al monarca con un perfume personalizado. Se trata de Esencia Mediterránea, una fragancia que representa las raíces, la luz y el bienestar que define la zona, tal como la confirmado la alcaldesa.

¿Qué ocurre con los regalos?

Es habitual que en cada uno de los actos en los que participan, los Reyes puedan recibir algún tipo de obsequio. De la misma manera que la princesa Leonor, la infanta Sofía o la Reina Sofía. Estos regalos no se quedan en manos de la Familia Real, sino que pasan a formar parte del Patrimonio Nacional y se registran públicamente cada año. Esta norma forma parte de la política de transparencia instaurada en 2014.

Como ya hemos dicho, cada año se publica un listado detallado con estos obsequios y los Reyes no se los quedan como bienes privados, a pesar de que algunos son de pequeño valor. Esta política de transparencia solamente se aplica a los obsequios que reciben durante el desempeño de sus funciones oficiales, no en salidas privadas o entre ellos.