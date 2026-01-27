La Reina Letizia ha recibido en el Palacio de la Zarzuela este martes 27 de enero a una gran representación del equipo directivo y diseñadores participantes en la 83ª edición de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid. De esta manera, la mujer de Felipe VI ha mostrado no solo su apoyo a la moda española, sino también a la Semana de la Moda.

Para esta ocasión, Doña Letizia ha recurrido a su fondo de armario y ha rescatado un vestido que ha lucido en varias ocasiones. Un vestido tweed de corte midi en tonos gris y morado que no tiene firma. Quizás un gesto de la monarca ante los representantes de la MBFWM con el que da cuenta que no quiere elegir frente a ellos a su diseñador favorito. La Reina ha escogido este traje que ha llevado hasta en dos ocasiones: en la entrega anual del Premio Cervantes del 2024 y justo hace un año cuando se desplazó hasta Cádiz para presidir la ceremonia de embarque de los alumnos de la Escuela Naval Marín a bordo del buque Juan Sebastián Elcano.

Letizia recibe a parte de la directiva de la MBFWM. (Foto: Gtres)

¿Estará Letizia próximamente en la front row?

Este encuentro de Doña Letizia con parte de la directiva de la MBFWM pone un eslabón más a la futura asistencia de la mujer de Felipe VI al front row de la Pasarela Cibeles. Desde el 2022, la madre de la heredera al trono no ha tenido contacto alguno con la organización pese a ser una de las grandes embajadoras de la industria textil del país -prueba de ello es que sus diseñadores de cabecera son todos españoles, como Jorge Redondo, Adolfo Domínguez, Pertegaz, Lorenzo Caprile o Carolina Herrera, en su defecto-. Por ello, este gesto con parte de la organización, deja una puerta abierta a su regreso a la primera fila de la pasarela.

La última vez que la mujer de Felipe VI pisó el pabellón de IFEMA fue en el año 2022. Dos años después de la pandemia, la Reina Letizia quiso poner en valor a la moda española y quiso mostrar públicamente su apoyo a la industria textil. Vestida con un traje blanco, la monarca recorrió los distintos pasillos y lugares de la MBFWM, como el Cibelespacio, el backstage -donde se peinan y maquillan las modelos-, hasta el Kissing Room, donde los diseñadores posan en un photocall con invitados o maniquís tras los desfiles.

El vestido sin firma ‘tweed’ que la Reina ha elegido para ocasión. (Fotos: Gtres)

Asimismo, la monarca también participó en Diálogos sobre la Moda Española, una mesa redonda en la que estuvieron algunos representantes del Comité de la Moda de la MBFWM como Ainhoa García, Francesco Malatesta, Javier Goyeneche o Eduardo Zamácola.

Esta visita llegó doce años después de su primera visita. En el año 2010, la Reina Letizia acudió a la Pasarela Cibeles cuando todavía era princesa de Asturias. ¿Será esta la antesala de su invitación a un desfile?