Nicolás de Dinamarca sigue los pasos de su padre. Al menos en cierta parte. El hijo mayor del príncipe Nicolás y la condesa de Frederiksborg ha anunciado que va a continuar con sus estudios de Administración de Empresas y Gestión de Servicios en París, donde va a iniciar una nueva etapa de su vida. Atrás quedarán, por tanto, sus años en Dinamarca, donde reside su madre y parte de su familia y donde se ha formado hasta la fecha.

Una meditada decisión que tiene mucho que ver con las posibilidades que ofrece su centro de estudios actual. La Escuela de Negocios de Copenhague le ha ofrecido la posibilidad de realizar un semestre en la capital francesa, ya que existen asignaturas optativas que se pueden cursar en el extranjero mediante un intercambio. Aunque la primera opción del nieto de la reina Margarita no era París, Nicolás de Dinamarca no ha querido perder esta oportunidad, gracias a la cual además podrá mejorar su dominio del francés.

Nicolás de Dinamarca tenía la intención de trasladarse a Hong Kong, lugar de origen de su madre, pero la situación sanitaria actual no se lo ha permitido, por lo que no le ha quedado más opción que Francia. El Príncipe no estará solo en esta nueva aventura, sino que contará con el apoyo de su novia, Benedikte Thoustrup, con quien lleva más tres años de relación. A pesar de su juventud, la pareja tiene las ideas muy claras y, de hecho, vive junta desde hace tiempo en un apartamento que le proporcionó la propia reina Margarita en las inmediaciones del castillo de Amalienborg.

El hijo del príncipe Joaquín siempre ha demostrado que quiere labrarse un futuro al margen de la familia real. Ha trabajado como modelo para diversas firmas y es uno de los rostros más relevantes del panorama internacional. Su novia está estudiando la misma carrera que él, de manera que el traslado es una opción muy positiva para ambos. El padre de la joven confirmaba que Benedikte ya estaba preparando todo para la mudanza y además, ella será un gran apoyo para el Príncipe en esta nueva aventura, ya que ha estudiado anteriormente en la Sorbona y conoce perfectamente los entresijos de la ciudad.

A esto hay que añadir que, aunque Nicolás tenga la firme intención de ser independiente, no es una mala opción tener cerca a la familia, como es el caso. Desde hace un tiempo, el príncipe Joaquín y su familia residen en París, de manera que podrán ayudar al joven en todo lo que necesite.

En el caso de Nicolás, su camino está muy lejos de la Corona, algo que no le ocurre a su primo Christian, por ejemplo, que en un futuro tendrá que convertirse en sucesor de su padre cuando este ocupe el trono. Nicolás quiere compaginar el mundo empresarial y de las finanzas con el mundo de la moda. El Príncipe debutó en el año 2018 desfilando para Burberry en el marco de la London Fashion Week y a partir de ahí ha participado en numerosos desfiles y campañas. Sin embargo, parece que en el futuro quiere orientar su carrera al mundo empresarial.