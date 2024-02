El misterio de la agenda de Mary de Dinamarca en su primer cumpleaños como reina

Lleva menos de un mes como reina consorte de los daneses y la australiana Mary Donaldson ya celebra una fecha muy señalada. Este 5 de febrero, la esposa del nuevo rey Federico X cumple 52 años y, a pesar de que es su primer cumpleaños como reina y en un año muy señalado para la pareja, no están previstas grandes celebraciones por esta importante fecha. Mary de Dinamarca festejará su cumpleaños de manera discreta.

Mientras que el rey Federico ya ha participado en varios compromisos desde la abdicación de su madre el pasado 14 de enero, la actividad de la reina Mary ha sido bastante discreta. Hace unos días la pudimos ver en un evento deportivo en Alemania, pero no acompañó al soberano en su reciente viaje a Polonia. Un viaje que, todo sea dicho, estaba programado desde antes de la abdicación de la reina Margarita.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DET DANSKE KONGEHUS 🇩🇰 (@detdanskekongehus)

Sea como fuere, la realidad es que a diez días de cumplirse el primer mes desde que Federico y Mary de Dinamarca ocupan el trono, la agenda de la nueva reina apenas está configurada, lo que genera cierta preocupación en torno a la actividad de la consorte, sobre todo, después de los acontecimientos de los pasados meses.

Una agenda despejada

Desde que se llevara a cabo el relevo en el trono el pasado día 14 de enero, la nueva reina de Dinamarca solo ha estado en un acto oficial fuera de los compromisos relacionados con el cambio en la jefatura del Estado. Fue la pasada semana, el día 28 de enero, cuando, sin que apareciera en la agenda, la reina Mary quiso apoyar a la selección masculina en la final del Europeo de balonmano. Un partido en el que los daneses perdieron contra la selección francesa, aunque contaron con el cariño de la nueva reina.

Federico de Dinamarca en Polonia. / Gtres

Sin embargo, más allá de esta aparición sorpresa, no se han tenido noticias de la agenda de la reina Mary y tampoco aparecen en el calendario actos relacionados con la esposa del rey Federico en los próximos días. Algo curioso, sobre todo, porque el monarca bromeó sobre la ausencia de su esposa en un reciente viaje a Polonia y aseguró que tenía otros compromisos y que, por tanto, tendrían que conformarse con él.

A pesar de que en el calendario de la Casa Real aparece perfectamente marcado el cumpleaños de la reina este 5 de febrero -igual que el del resto de miembros de la Familia Real, incluidos los de la del príncipe Joaquín, que ahora con el relevo en el trono han pasado a segundo plano-, no se tiene constancia de que vayan a llevarse a cabo celebraciones especiales, como sí ocurrió cuando la entonces princesa cumplió 50 años.

Federico y Mary de Dinamarca juntos en un acto oficial. / Gtres

Sí se sabe que el rey Federico tiene una audiencia pública por la mañana por lo que, en principio, ambos podrían tener la agenda relativamente despejada para celebrar en familia. No obstante, no deja de ser un tanto llamativo, sobre todo, porque a pesar de que no se trate de una cifra redonda, no deja de ser el primer cumpleaños de la consorte como reina, motivo suficiente para darle un poco más de importancia.

El llamativo paso adelante de la reina Margarita

A la espera de que desde la Casa Real concreten los próximos pasos de la reina Mary, la que sí tiene al menos un compromiso en breve es la reina Margarita. Será el día 7 de febrero cuando la madre del rey Federico participe en el primer acto de su agenda desde la abdicación -más allá de las actividades relacionadas con el relevo en el trono-.

La Reina Margarita estará presente en la inauguración de la nueva Escuela Príncipe Henrik en Frederiksberg, un acto en el que podría estar acompañada de su hijo menor, el príncipe Joaquín.

Eso sí, a pesar de que la agenda de la nueva reina está de momento, en pausa, desde la Casa Real sí que han confirmado que en las próximas semanas los reyes llevarán a cabo varios viajes oficiales a Noruega y Suecia, países con los que han tenido siempre vínculos muy estrechos.

Los reyes Federico y Mary de Dinamarca juntos. / Gtres

Un año especial

Más allá de que la Familia Real se encuentre en un momento de transición por el relevo en la Corona, lo cierto es que este 2024 es un año muy importante para los nuevos reyes. Y es que, tras los rumores de crisis de los últimos meses por la publicación de las fotografías de Federico de Dinamarca en Madrid, ahora la pareja tiene por delante la celebración de su 20 aniversario de boda, justo antes de que los Reyes don Felipe y doña Letizia también celebren el suyo.