¡Sorpresa en el mundo de la realeza! Miriam Ungría, viuda de Kardam de Bulgaría, se ha dado el ‘sí, quiero’, con el príncipe jordano Ghazi Bin Muhammad, primo del rey Abdalá II de Jordania. Un enlace sorpresa que ha tenido lugar este sábado, 3 de septiembre, al que también han asistido los príncipes El Hassan Bin Talal y Talal Bin Muhammad. Una noticia que ha pillado por sorpresa a medio mundo, pues hasta ahora se desconocía que Miriam Ungría tuviera una relación sentimental.

Ha sido la Casa Real hachemita quien ha dado la noticia a través de un comunicado oficial acompañado por una imagen del enlace. “La Corte Real Hachemita se complace en anunciar el matrimonio de Su Alteza Real el príncipe Ghazi bin Muhammad y Su Alteza Real la princesa Miriam, princesa de Turnovo, el sábado 3 de septiembre de 2022, en presencia de Su Majestad el Rey Abdullah II”, ha comenzado la misiva. Además de dar sus más sinceras felicitaciones y una vida llena de felicidad a los recién casados, la Casa Real ha indicado algunos nombres de los asistentes a las nupcias: “Sus Altezas Reales el príncipe El Hassan bin Talal y el príncipe Talal bin Muhammad asistieron a la ceremonia de matrimonio”.

Jordan’s Prince Ghazi Bin Muhammad marries Princess Miriam, Princess of Tarnovo, Sept 3rd, 2022.

The nuptials were held in the presence of HM King Abdullah II and attended by HRH Prince El Hassan Bin Talal and HRH Prince Talal Bin Muhammad. pic.twitter.com/7ICBW4uKpk

— Arabian Royal Agency (@SondosFromARA) September 3, 2022