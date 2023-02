Los príncipes de Gales se han convertido en las grandes estrellas de la noche más importante del cine británico. Una edición más, y después de haber faltado los dos últimos años por diferentes circunstancias, Catalina y Guillermo han brillado en la alfombra roja de los Premios BAFTA, que se han entregado en la capital británica. Una cita a la que la pareja ha acudido por primera vez desde la muerte de la Reina Isabel el pasado mes de septiembre, ya convertida en príncipes de Gales, dado que, hasta entonces, lo hacían como duques de Cambridge.

Como era de esperar, todos los ojos han estado puestos en la nuera del Rey Carlos III, que ha deslumbrado con un elegante vestido de escote asimétrico de la firma Alexander McQueen, con falda vaporosa y de inspiración nupcial. Un acertado look que, por cierto, ha recuperado de la última edición de estos galardones a la que acudió, en 2019, en un ejercicio de sostenibilidad. La Princesa lo ha reeditado con un pequeño cambio en la zona del hombro, así como gracias a los complementos en negro, especialmente los guantes largos, que le aportaban un aire a lo Rita Hayworth en la mítica película Gilda que ha resultado espectacular.

La reaparición de los príncipes de Gales en esta importante cita se ha producido apenas unos días después de que varios medios británicos especularan con una presunta infidelidad por parte del príncipe Guillermo, concretamente, el día de San Valentín. Según se ha publicado, el hijo mayor del Rey Carlos estaría manteniendo una relación paralela con Rose Hanbury, con la que ya se rumoreó que fue infiel a su esposa hace algunos años. Esta vez se ha comentado que el Príncipe vio a Hanbury el día de San Valentín y que le regaló un collar de perlas. Una información que no se ha tenido respuesta por parte de la Casa Real, aunque sí se sabe que hace unos días se le preguntó a Middleton si esperaba algún regalo por el Día de los Enamorados y ella contestó que no.

Pese a esto, lo cierto es que la pareja ha dado una imagen de total complicidad en su reaparición ante los medios. Sonrientes, felices e incluso cariñosos, los príncipes de Gales han derrochado risas mientras desfilaban por la alfombra roja. Más aún, no han tenido reparos en ‘desafiar’ el protocolo, aunque probablemente no eran conscientes de que las cámaras iban a captar un gesto que no esperábamos ver en ellos.

Antes de entrar en el auditorio, la pareja pasó brevemente por la alfombra roja, donde se la vio distendida y feliz, compartiendo un divertido momento que se ha viralizado en las redes. Y es que Middleton le dio un pequeño cachete al príncipe Guillermo en la zona baja de la espalda, algo que ha llamado mucho la atención y que ha dejado ver el lado más natural de los Príncipes. Un pequeño ‘azote’ que se ha convertido en fenómeno viral.