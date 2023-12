Soplan nuevos aires en la Casa de Windsor. Más allá de los cambios que poco a poco va llevando a cabo el rey Carlos III, son los príncipes de Gales, Guillermo y Catalina Middleton los que, para muchos, representan el futuro de la institución. La pareja conecta con las nuevas generaciones, que ven en ellos el revelo perfecto para que la monarquía se mantenga, a pesar de ser una institución fuera de tiempo. Por eso, no es de extrañar que Guillermo y Catalina se esfuercen en acercarse a la población y dar pasos para potenciar una monarquía dinámica y que avanza hacia el futuro.

Esto puede implicar desafiar algunas tradiciones que, si bien no están escritas, sí que forman parte de la historia reciente de la Familia Real. Una de ellas se refiere específicamente a la educación de sus miembros. Ha llovido mucho desde que la Reina Isabel se educara en casa hasta que el hoy rey Carlos III cambiara la férrea educación de Gordonstoun por el elitista centro de Eton. Un colegio al que han ido algunos de los rostros más destacados del panorama británico y en cuyas aulas estudiaron los príncipes Guillermo y Enrique. Hasta ahora, se pensaba que el príncipe Jorge, como futuro monarca, seguiría los pasos de su padre y de su abuelo, pero todo apunta a que esto podría cambiar.

Una importante decisión

En los últimos días han aumentado las especulaciones sobre la posibilidad de que Jorge no siga los pasos de su padre y sea alumno de Eton, sino que continúe la estela de su madre, Catalina Middleton, y estudie en el Marlborough College, en Wiltshire. Y es que la princesa de Gales ha visitado por segunda vez consecutiva el centro mixto, esta vez, junto a su hijo mayor. Tal como ha apuntado el Daily Mail, la nuera de Carlos de Inglaterra no es nada partidaria de colegios como Eton, que fomentan la separación entre mujeres y hombres y prefiere los centros mixtos, como es el caso de Marlborough. Ella misma estudió en un colegio para chicas, donde no estuvo nada cómoda, mientras que fue muy feliz en su etapa en el centro en el que ahora espera matricular a su primogénito.

Por el momento no hay ninguna decisión firme tomada, de hecho, los príncipes de Gales también han visitado las instalaciones de Eton. Un paso más acorde con las tradiciones de la Familia Real ya que, hasta la fecha, ha sido un centro de referencia para los Windsor. Sin embargo, las cosas están cambiando.

Para Guillermo, Eton supuso un refugio, ya que estuvo allí en una de las etapas más complicada de su vida, durante la crisis de sus padres y tras la muerte de su madre. Sin embargo, en el caso del príncipe Enrique, no habla igual de su experiencia en el centro y asegura que no fue una opción adecuada para él.

En estos momentos, el príncipe Jorge y sus hermanos continúan estudiando en la escuela privada Lambrook, pero ya empieza a ser momento de pensar en los próximos pasos. La ventaja del Marlborough College es que se encuentra relativamente cerca de la casa de sus abuelos maternos, por lo que lo tendría muy fácil si necesitara acudir a ellos en cualquier momento. Además, aunque Eton está vinculado a los miembros varones de la Familia Real, lo cierto es que la princesa Eugenia -hija del duque de York-, también estudió en el mismo centro.