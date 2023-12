La princesa de Gales es una de las mujeres más elegantes y admiradas del mundo. Después de más de una década como miembro de la Familia Real Británica, Catalina Middleton ha logrado convertirse en una de las royals más queridas, por su naturalidad y su cercanía pero, además también es una de las princesas con más estilo. La esposa del príncipe Guillermo mezcla con gran maestría prendas de firmas como Alexander McQueen, Jenny Packham, The Vampire’s Wife o Self Portrait con marcas como Zara o Mango, lo que hace que muchos de sus looks puedan ser ‘clonados’ con cierta facilidad.

La princesa de Gales en un acto oficial. / Gtres

Una de las firmas a las que recurre con mayor frecuencia para sus actos de agenda y que también ha conquistado a otras mujeres de su familia -como es el caso de Beatriz de York o Pippa Middleton, entre otras- es la marca Self Portrait. Esta firma fue creada por Han Chong hace más de una década con el objetivo de poner al alcance de las mujeres ropa de calidad a precios competitivos. Sus diseños son bastante atemporales, pero destacan muchos de ellos por crear el falso efecto de chaqueta y falda o chaleco y falda en forma de vestido.

La mayoría de sus looks oscilan en un rango de precios que en rebajas pueden estar por debajo de las 200 libras. Aunque es posible recrear el efecto de algunos de sus modelos con una falda y una chaqueta, ahora Zara pone a nuestro alcance un vestido que bien podría colarse en el armario de la princesa de Gales.

Vestido de Zara efecto dos piezas. / Zara

Se trata de un vestido midi con falda plisada en color negro y chaleco abotonado en la parte superior. Un modelo muy versátil que tiene un precio de menos de 50 euros y que es perfecto como fondo de armario, ya que puede utilizarse en ocasiones formales, pero también en salidas más informales, dependiendo de los complementos. No es el único modelo que la marca ofrece con similitudes a los patrones de Self Portrait, ya que en la web de la marca también encontramos un vestido de falda midi con cuerpo en forma de chaleco en símil de piel, algo más arriesgado para las que prefieran optar por un toque un poquito más rompedor. ¿Cuál prefieres para incorporar a tu armario?.

La princesa de Gales con zapatos de Aquazzura. / Gtres

Catalina Middleton, icono de estilo

Son muchos los looks de la princesa de Gales que sirven como ejemplo de estilo en todo el mundo, sobre todo porque, al margen de las firmas a las que recurre, lo cierto es que sus patrones depurados y sus gustos clásicos son fáciles de copiar. En los últimos tiempos además, la esposa del príncipe Guillermo está apostando por líneas más sobrias y minimalista, con un aumento de los trajes de pantalón de estilo working, perfectos para los actos de agenda en los que participa, y que aportan un estilo y una imagen renovada a la institución. Algo que resulta muy necesario después de una etapa complicada en la que la popularidad estaba bajo mínimos.