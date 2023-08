Parece que fue ayer cuando el príncipe Haakon de Noruega y Mette-Marit Tjessem protagonizaron uno de los enlaces royal más polémicos de las últimas décadas. Fue el 25 de agosto de hace dos décadas, en 2001 cuando la noruega se convirtió en princesa consorte de su país al contraer matrimonio con el heredero del trono. Lo hizo en una multitudinaria celebración ante lo más selecto de la esfera royal en la que no faltó el entonces Príncipe Felipe. El Rey se convirtió en uno de los grandes protagonistas de la jornada, ya que a la boda también acudió la modelo Eva Sannum, con la que mantenía una relación. Poco después de aquella celebración, en la que el impresionante look de la noruega dio la vuelta al mundo, se conocería la ruptura de la pareja.

Mette Marit y Haakon de Noruega en su boda. / Gtres

Al margen de esta cuestión, lo cierto es que la boda de Haakon y Mette-Marit fue uno de los enlaces royals más trascendentes. La pareja se dio el ‘sí, quiero’ tras meses de polémicas por el pasado de la hoy princesa, que se convertía en miembro de la Familia Real habiendo sido ya madre. No solo eso, sino que, además de haber sido madre soltera, Mette-Marit había confesado un ‘pasado salvaje’, lo que hizo que no fuera bien vista por la Familia Real, ni por los noruegos. Sin embargo, Haakon luchó por su relación y el rey Harald no tuvo otra opción que ceder. Al fin y al cabo, tampoco podía negarle a su hijo algo por lo que él mismo había peleado tanto: el amor de su vida.

Los príncipes Haakon y Mette Marit en una imagen de archivo / Gtres

Es más, al margen de polémicas, el propio Harald fue el primero en romper una lanza pública a favor de su nuera, en el mismo banquete de bodas: «he leído muchas veces que eres una chica ordinaria que hoy se ha convertido en Princesa. Eso no tiene nada que ver con la impresión que yo tengo después de conocerte. No eres una mujer ordinaria, eres una mujer excepcional, eres fuerte, valiente y hoy has hecho una elección excepcional porque estás excepcionalmente enamorada de Haakon. La Reina y yo estamos muy orgullosos de ti y tenemos un gran respeto por lo que significas», dijo, ante una emocionada Mette-Marit.

Varias décadas después, Haakon y Mette-Marit forman una de las parejas royal más sólidas del panorama europeo y han formado una bonita familia con la princesa Ingrid como heredera -será la primera reina de Noruega tras la derogación de la Ley Sálica- pero, a pesar de esto, tienen que hacer frente en su día a día a un importante escollo.

Mette Marit en un acto oficial con su marido y sus hijos. / Gtres

Y es que Mette-Marit lidia, día tras día, con una compleja enfermedad. En el año 2018 a la Princesa se le diagnosticó una fibrosis pulmonar que condiciona su vida y su agenda. Sin embargo, a pesar de esta situación y, consciente de que el momento de ser reina consorte está cada vez más cerca, Mette-Marit se esfuerza por mantenerse activa e intentar seguir el ritmo. Algo de lo que su marido está profundamente orgulloso, tal como él mismo aseguró recientemente en una entrevista.

Es probable que, llegado el momento, la Princesa no pueda mantener la misma actividad que otras royals europeas y que su enfermedad sea la que marque la pauta, pero no por ello va a dejar de ser un gran apoyo para el futuro monarca y una pieza clave en le Noruega de los próximos años.

Un mes de celebraciones

Año tras año, el mes de agosto está marcado en el calendario de la Familia Real de Noruega, pero en esta ocasión, aún más si cabe. Este 19 de agosto, la Princesa alcanza cinco décadas y un día después, es el heredero el que llega a esta edad. Casualidades de la vida o quizás caprichos del destino a los que se suman que la próxima semana, el día 25, la pareja celebra 22 años de matrimonio.

Por este motivo, desde la Casa Real se han organizado una serie de festejos, tal como confirmaron hace algún tiempo fuentes oficiales. En principio, está prevista una fiesta conjunta en el Palacio Real de Oslo para conmemorar el 50 cumpleaños de los Príncipes que tendrá lugar el mismo día de su aniversario. «El 25 de agosto, la pareja heredera invita a una fiesta en el patio del Palacio para conmemorar su 50 cumpleaños. La lista de invitados incluye personas de todo el país que la pareja heredera quiere reunir para aprovechar la oportunidad de celebrar la Noruega que hemos ayudado a crear juntos durante estos 50 años», relatan desde la Casa Real. Sin embargo, no hay previsión de que haya ningún tipo de celebración con miembros de otras casas reales, como sí ocurrió, por ejemplo, en el caso de la mayoría de edad de la princesa Ingrid.

Algo que no es extraño, por otra parte, dado que ni el Rey Felipe, ni doña Letizia, ni por ejemplo, Máxima de Holanda, celebró por todo lo alto su 50 cumpleaños. Aunque otros royals como Federico de Dinamarca sí que festejó sus 50 años con miembros de otras casas reales con una gran fiesta, al igual que Guillermo de Holanda.