Mette Marit amplía su baja mientras aumenta la alarma sobre su estado de salud

El estado de salud de la princesa Mette Marit de Noruega ha generado bastante preocupación tanto en el país nórdico, como en el resto de Europa desde que hace varios años se anunciara que padece una fibrosis pulmonar. Una enfermedad que condiciona la agenda de la esposa del príncipe Haakon que, a pesar de todo, intenta mantenerse lo más activa posible y cumplir con el mayor número de compromisos. Sin embargo, hay ocasiones en las que necesita un descanso.

La princesa Mette-Marit sonriendo en un acto con su marido. / Gtres

Fue en el año 2018 cuando la Casa Real anunció la noticia de la enfermedad de la princesa, una dolencia pulmonar de carácter crónico y degenerativo, que provoca la cicatrización de los pulmones y que afecta mucho a su ritmo de vida. Pese a que se trata de una enfermedad grave, la nuera del rey Harald de Noruega se encuentra estable y desde su círculo más íntimo siempre se han mostrado muy orgullosos de todos los esfuerzos que realiza para poder mantener su agenda lo menos alterada posible.

No obstante, en los últimos tiempos, la preocupación por la salud de la princesa se ha acrecentado, sobre todo, después de que haya tenido que cancelar su presencia en varios actos. Algo que suele ocurrir de manera puntual y a lo que, normalmente, no se da mayor importancia, ya que en Noruega están muy al tanto de la situación particular de Mette Marit.

El pasado 13 de septiembre, poco después de la gran celebración por el 50 cumpleaños de los príncipes, la Casa Real anunciaba que Mette Marit de Noruega iba a estar de baja durante al menos dos semanas por prescripción facultativa. A lo largo de este tiempo, ha sido su marido, el príncipe Haakon el que ha tenido que intensificar su agenda, tanto en Noruega como fuera, por ejemplo, en los actos con motivo del Jubileo de Oro de Carlos Gustavo.

Mette Marit de Noruega en una imagen reciente. / Gtres

Sin embargo, se esperaba que la princesa pudiera retomar su agenda más o menos pronto y que, con descanso y tranquilidad, se recuperara. No ha sido así y Mette Marit continúa de baja. Según un comunicado del jefe de prensa de la Casa Real, la princesa seguirá sin asumir compromisos oficiales, es más, no tiene actos previstos en las próximas semanas, al menos, hasta la segunda semana de octubre. Una información que ha hecho saltar todas las alarmas sobre su situación.

Aunque no se sabe con certeza cuándo podremos ver de nuevo a la princesa, lo cierto es que, en principio, la presencia de Mette Marit estaba anunciada para un compromiso el 13 de octubre, del que, por ahora, no se ha dicho que se vaya a ausentar. Se trata de la inauguración de la histórica sala de equitación del Palacio Real. Más adelante, se había confirmado un viaje oficial a Alemania, a comienzos de noviembre, pero habrá que estar pendientes para ver cómo evoluciona su estado.