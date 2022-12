Después de sufrir un nuevo susto debido a su maltrecha salud, Harald de Noruega ha recibido el alta médica. El Rey ha estado ingresado durante tres días en el Hospital Nacional de Oslo. Era la propia Casa Real quien informaba de este bache y de que debía estar bajo vigilancia médica. Necesitaba la administración de antibióticos intravenosos debido a una infección.

Hace tan solo unas horas ya se intuía que este miércoles podría ser el día indicado en el que se marchase a casa para continuar su recuperación. Su esposa, Sonia, avanzó buenas noticias: «Afortunadamente va muy bien. El Rey probablemente regresará a casa en unos días y todos estamos deseando que llegué», comentó. Son fechas muy señaladas y pasar la Navidad en la cama de un hospital habría sido un varapalo demasiado duro para la familia.

Las consecuencias inmediatas de la maltrecha salud afectan, sobre todo, a los compromisos profesionales que tiene por delante el soberano. Se espera que ahora se tome unos días de reposo hasta volver a encontrarse de nuevo con energía y totalmente recuperado. Una de las grandes incógnitas es saber si estará en condiciones de dar el discurso de Año Nuevo. Cada Navidad, es tradición que los Reyes se dirijan a la Nación para pronunciar unas palabras y expresar sus mejores deseos de cara al año entrante. Se trata de una costumbre muy arraigada en los países nórdicos y está por ver si Harald de Noruega está en condiciones de llevarla a cabo o si, por el contrario, es otro representante de la Casa Real el que lo sustituye.

Siempre que ha habido un espacio de ausencia por problemas de salud de Harald de Noruega, ha sido su hijo Haakon el que se ha erigido como perfecto heredero al trono al hacerse cargo de todas las tareas de este papel clave al frente de la Corona. El príncipe está más que preparado para, cuando llegue el momento, convertirse en el Rey de todos los noruegos.

El 2022 ha sido un año con altibajos de salud para Harald. El pasado mes de agosto necesitó ser ingresado en el hospital. En aquella ocasión, su recuperación se alargó más de la cuenta. En total, precisó de estar en las instalaciones hospitalarias hasta dos semanas. Comenzó con un cuadro de fiebre pero su evolución no fue todo lo buena que cabría esperarse.

Antes de ese ingreso en el Hospital Nacional de Oslo, Harald de Noruega no había comenzado el año con buen pie, ni muchísimo menos. Necesitó ser intervenido quirúrgicamente en su pierna. Por si fueran pocos problemas, después dio un positivo en coronavirus. A eso hay que sumarle que ya precisa de muletas para caminar. No obstante, todavía no ha tomado la decisión de abdicar el trono en favor de su primogénito, algo que desde hace tiempo es objeto de debate en el país del norte de Europa. ¿Será en 2023?