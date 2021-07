El mensaje que esconde el nuevo armario de la reina Letizia

Hasta hace no mucho, cuando se hablaba de los looks de la reina Letizia siempre se hacía referencia a un grupo bastante reducido de marcas entre las que destacaban, por un lado, Felipe Varela como aguja de oro de Su Majestad, y por otro, una serie de firmas que casi podían contarse con los dedos de la mano. Estas marcas no eran otras que Carolina Herrera, Hugo Boss, Adolfo Domínguez en algunas ocasiones y las diversas firmas del grupo Inditex, con especial preferencia por Zara y Massimo Dutti. En términos de calzado y accesorios, Magrit y Lodi eran sus tiendas fetiche. Si se quería averiguar de qué iba vestida la Reina bastaba con echar un vistazo a las colecciones de estas marcas para averiguarlo.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, el vestidor de la Reina no solo ha evolucionado a un estilo más depurado, sino que, además, se ha abierto a nuevas firmas que destacan por su fabricación artesanal o su compromiso con la sostenibilidad. Y es que no es tanto una cuestión de estética, sino del mensaje que doña Letizia quiere -y puede- transmitir con sus looks.

Es cierto que lo que se ponga la Reina siempre genera interés y tiene repercusión, pero, a pesar de que al principio sus looks casi opacaban su mensaje, en los últimos tiempos doña Letizia ha sabido cómo utilizar la moda como una herramienta para reforzar sus compromisos. Prueba de ello es el vestido de Ulisés Mérida que llevó hace unas semanas en un acto en Madrid y que fue diseñado por un grupo de mujeres supervivientes de la trata de blancas.

Aunque cuando estalló la crisis sanitaria del coronavirus doña Letizia apostó por un perfil bajo en lo que a estilismos se refiere, en los últimos meses sus looks han experimentado un cambio. En los meses de pandemia, las prendas con estampado floral o los outfits de corte lady dejaron paso a estilismos en clave working y en tonos sobrios y neutros, que casi recordaban a su ‘uniforme’ de periodista. Una cuidada estrategia para que su aspecto no llamara la atención frente al mensaje que la Casa Real quería transmitir en esos momentos.

Ahora que la situación ha ido mejorando, doña Letizia ha abierto su armario a nuevas firmas, sin dejar de tener presente la importancia de no estrenar en exceso e incluso llegar a lucir prendas de colecciones pasadas que llevaban tiempo colgadas en su armario, como ha ocurrido hace unos días con un sastre de Adolfo Domínguez. Un claro gesto hacia la sostenibilidad, no solo por recurrir a firmas que apuestan por ella en sus planteamientos, sino por el hecho de reciclar looks de manera recurrente.

De la misma manera que en el pasado hacía guiños en algunas de sus visitas a diferentes zonas optando por diseñadores con vínculos con el país anfitrión o con looks con un color significativo para los anfitriones, ahora ha dado un paso más en esta estrategia. Su look en negro en Vitoria con un vestido de la firma local Leyre Douiel – que adquirió a través de la plataforma ‘Es Fascinante’- es un claro ejemplo de esto.

Pero más allá de cuestiones simbólicas, la realidad es que el armario de la Reina ha dado un importante vuelco y no es un cambio que obedezca únicamente a cuestiones de estilo, sino que tiene detrás un estudiado plan de apoyo a un sector especialmente perjudicado por la pandemia, más allá de la inherente posición de la esposa de Felipe VI como una de las principales embajadoras de la ‘marca España’. A pesar de que han sido muchas las veces en las que la Reina ha sido ‘criticada’ por no asistir -como otras royals’ a citas importantes con la moda como la Mercedes Benz Fashion Week Madrid, lo cierto es que el apoyo de doña Letizia al sector es absoluto y no ha hecho sino demostrarlo con una cuidada estrategia que aboga por la moda sostenible y ‘made in Spain’. Repasamos en nuestra galería algunas de las últimas incorporaciones al armario de la Reina.