Todo al blanco. Esta ha sido la apuesta de la reina Letizia para la inauguración de la cuadragésima edición de la Feria de Arte Contemporáneo (ARCO) que se celebra estos días en Madrid. Es la primera vez que la muestra tiene lugar en la capital desde que comenzara la pandemia y, dadas las circunstancias, se han tomado medidas especiales como la ampliación de algunos espacios y control de aforos, además del uso de mascarillas y otros elementos de seguridad.

Para esta cita, la Reina ha apostado por un sencillo pero sofisticado dos piezas en color blanco, muy apropiado para la temporada de verano. Doña Letizia ha lucido un pantalón de corte recto con el bajo asimétrico elaborado en lino, un tejido perfecto para el verano, pero que tiene el inconveniente de que se arruga mucho, lo cual no ha sido una excepción en el caso de la Reina. Lo ha combinado con un original top de estilo capa y cuello perkins a en el mismo tono. Ambas piezas son de estreno. Como calzado, ha apostado por unos zapatos en color nude de la misma marca, que rompían la monocromía del look, intensificada por el bolso tipo cartera de Furla. En lo que respecta a las joyas, además de su inseparable sortija dorada de Karen Hallam, la esposa de Felipe VI ha lucido unos bonitos pendientes esmaltados con forma de flor que aportaban un toque diferente al estilismo en clave minimalista. Se trata de un par de pendientes en blanco de la firma Carolina Herrera que la Reina guarda en su joyero desde hace varios años, aunque hacía tiempo que no los llevaba en público.

ARCO siempre ha sido una de las citas imprescindibles en la agenda de los Reyes y un evento en el que doña Letizia arriesga bastante con sus estilismos, no solo en lo que respecta a vestuario, sino también a maquillaje. Imposible olvidar el conjunto de culotte de cuero negro de Uterqüe que llevó hace varios años y que combinó con blusa blanca y abrigo en rosa fresa, el vestido rojo estampado de Maje de la última edición o el trench con pedrería en color nude de Felipe Varela que lució en el año 2014.

Con este acto, Su Majestad ha puesto el broche final a su agenda oficial esta semana. Será mañana cuando desde el departamento de comunicación de la Casa de S.M. el Rey confirmen las actividades previstas para los Reyes de cara a los próximos días, aunque ya se ha adelantado que don Felipe y doña Letizia harán una visita a Roncesvalles para ejercer como peregrinos del Camino de Santiago para conmemorar el Año Xacobeo 2021-2022 y visitarán el tramo entre el Camino Francés y el Camino de la Costa.