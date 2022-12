El príncipe Enrique y Meghan Markle vuelven a ser los protagonistas de la actualidad. Mientras su documental de Netflix está siendo todo un éxito, los duques de Sussex han hecho caso omiso a las críticas y han continuado con el curso normal de sus quehaceres, entre los que se encuentra felicitar la Navidad a través de las redes sociales como vienen años atrás haciéndolo y como ya lo han hecho la mayoría de royals europeos. Pero la pareja del momento no da puntada sin hilo y en su felicitación hay un detalle con que han lanzado un nuevo dardo a la Corona.

La tarjeta dice: “Les deseamos una feliz temporada navideña. De nuestra familia a las suyas, y en nombre de nuestros equipos en The Archewell Foundation, Archewell Audio y Archewell Productions, les deseamos salud, paz y un muy feliz año nuevo”. Además de que la postal está firmada con sus títulos reales, a pesar de las peticiones de los últimos días para que la pareja sea despojada de ellos tras su bomba documental, la imagen elegida tampoco ha sido casualidad.

Se trata de una foto en blanco y negro que corresponde a la noche en la que recibieron el premio Ripple of Hope por su postura contra el “racismo estructural” en la Familia Real. En la ceremonia celebrada en Nueva York, los duques de Sussex juraron que su lucha contra la opresión acaba de empezar, además de que la actriz hablase abiertamente de lo que tuvo que batallar para hacer frente a sus pensamientos suicidas cuando todavía formaba parte de la monarquía británica.

Y es que, al contrario que el año pasado, en esta ocasión, el príncipe Enrique y su mujer han optado por no incluir a sus hijos Archie y Lilibet en la foto navideña, lo que hace sospechar que realmente han querido lanzar un mensaje a la Familia Real en mitad de la polémica, puesto que en su serie documental no han dudado en mencionar este tema, una cuestión que no deja en buen lugar a la Corona. Esta felicitación se produce tan solo unos días después de que el príncipe Guillermo y Kate Middleton publicasen la suya propia, con una foto familiar ubicada en la finca de Sandringham de Norfolk, y que Carlos III hiciera lo propio junto a Camila Parker Bowles, su primera tarjeta de Navidad como nuevo Rey.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Un nuevo giro de guion

Asimismo, se ha podido saber hace escasas horas que el hijo de Isabel II, a pesar de todo lo que se está diciendo sobre Palacio, ha tomado la decisión de invitar a su hijo Enrique y a su esposa a su coronación. Según han comunicado los medios locales, Carlos III ha intentado tender puentes con la pareja contando con ellos en el acto que se celebrará el próximo 6 de mayo en la Abadía de Westminster.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SAMIR HUSSEIN (@samhussein1)

Y es que, parece que para el soberano es más importante este día marcado en rojo en la historia de Reino Unido que todo lo que se pueda decir sobre su persona y, por ende, los enfrentamientos que pueda tener con su hijo.