El príncipe Enrique acudió en solitario a la coronación de su padre. El duque de Sussex llegó a la Abadía de Westminster en compañía de varios de sus primos y, a pesar de que durante la ceremonia se le vio con el rostro serio y algo tenso, a su llegada no dejó de mostrar una sonrisa. Eso sí, su visita a Londres fue algo visto y no visto. De hecho, ni siquiera se quedó al almuerzo posterior, sino que se marchó apresuradamente al aeropuerto, para poder estar de vuelta por el cumpleaños de su hijo mayor, el príncipe Archie. Una visita exprés a Londres que deja claro que las relaciones entre los Sussex y los Windsor están en un punto muerto y que es poco probable que Meghan Markle vuelva a coincidir con su familia política.

A pesar de que la norteamericana no hizo acto de presencia en Londres, la ex actriz sí que se ha dejado ver, al menos, a tenor de las fotografías que han publicado algunos medios estadounidenses y que han dado muestra de los planes de Meghan Markle mientras su suegro era coronado. No han trascendido las verdaderas razones de la ausencia de Markle en Londres -más allá de la celebración del cumpleaños de su hijo mayor-, aunque la realidad es que las críticas a la ex actriz han sido constantes. No hay que olvidar que el entonces príncipe Carlos no dudó en apoyarla ante la ausencia de su padre en su boda y ahora, ella no ha querido ser testigo de una de las jornadas más importantes en la vida del nuevo monarca.

Según han podido comprobar varios fotógrafos, la duquesa de Sussex aprovechó el fin de semana de la coronación para disfrutar de una ruta de senderismo en compañía de algunos amigos. En las imágenes se puede ver a Meghan Markle vestida con ropa deportiva, gafas de sol y botas de montaña, muy sonriente y despreocupada. En ningún momento se ve al príncipe Enrique, probablemente porque se encontrara descansando del largo viaje a Londres. El hijo menor del rey Carlos regresó apresuradamente a California para poder estar con su familia en el cumpleaños del príncipe Archie.

Aunque en esta ocasión el príncipe Enrique no ha acompañado a su esposa, sí lo han hecho dos de sus amigos. Por un lado, Marcus Anderson y, por otro, Heather Dorak, entrenadora de pilates y amiga de Meghan Markle desde hace casi dos décadas. Por el momento, los duques de Sussex no han publicado ninguna imagen nueva por el cumpleaños de su hijo mayor, ni se han conocido detalles de cómo han celebrado esta fecha tan especial. El que sí ha compartido una instantánea ha sido el fotógrafo Misan Harriman, gran amigo de la pareja, que ha publicado un post del príncipe Archie junto a un posado de la princesa Diana de Gales.