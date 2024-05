Máxima de Holanda, maestra en el uso del sombrero como complemento perfecto

Los Reyes de España han estado unos días en los Países Bajos, realizando un viaje de Estado junto a Guillermo y Máxima de Holanda. Esta última, en uno de los eventos que protagonizó con doña Letizia, llevó un gran sombrero granate, del mismo tono que su vestido. ¿El motivo? Es uno de sus complementos preferidos y es muy habitual verla con una pieza de este estilo para complementar su look. Sin embargo, esto conlleva un riesgo: hace unos días tuvo un percance con el viento. Pero Máxima sabe llevarlos mejor que nadie.

Tan elegante como de costumbre, la reina Máxima ha asistido a un acto en La Haya. Antes de llegar a la sede de la fundación Taal aan Zee sufrió un percance con su sombrero: una ráfaga de viento estuvo a punto de echarlo todo a perder. La mujer de Guillermo de Holanda tuvo que hace honor de la naturalidad que siempre le ha caracterizado y lo cierto es que esta escena ha recibido buenos comentarios.

La reina Máxima. en La Haya. (Foto: Gtres)

Taal aan Zee es una escuela que ofrece lecciones de holandés a mujeres refugiadas y solicitantes de asilo de habla extranjera. Máxima de Holanda visitó el centro para celebrar su décimo aniversario y para la ocasión escogió un vestido brillante en color mostaza que combinó con un sombrero de la diseñadora belga Fabienne Delvigne. Esta pieza ha llamado mucho la atención, pero solo es una más dentro de su colección

Los sombreros, su complemento preferido

La mujer del rey Guillermo es una de las reinas más populares de Europa, por eso sus atuendos son muy comentados. Durante los días que ha compartido con la Reina Letizia en Holanda ha habido un duelo de estilo, pues la elegancia de la española ha cruzado fronteras. Su gusto es más discreto, algo que ha quedado claro durante su estancia en los Países Bajos. Eso sí, doña Letizia nunca se queda atrás, así que también se puso un tocado durante uno de sus encuentros con Máxima.

La Reina Letizia con Máxima de Holanda. (Foto: Gtres)

La reina de los Países Bajos asistió hace unos días a la firma del Pacto de Pasantías MBO en Ámsterdam. En esta ocasión decidió crear un look muy llamativo que completó con un sombrero azul de ala ancha firmado por Maison Fabienne Delvigne. La royal se dejó el cabello suelto para dar un aire desenfadado a su indumentaria y fue un gran acierto.

La reina Máxima, con un sombrero Maison Fabienne Delvigne. (Foto: Gtres)

Maison Fabienne Delvigne es una de las marcas preferidas de Máxima. Tanto es así que en el aniversario de la Fundación It Starts With Language volvió a mostrar una pieza de esta empresa. Para no repetir, en esta ocasión recogió su melena hacia atrás, para dar protagonismo al resto del look.

La reina Máxima: todo al rojo

Después del divertido percance que ha tenido lugar en La Haya, Máxima de Holanda ha vuelto a ponerse un sombrero para asistir a la inauguración del restaurante A Beautiful Mess. Se ha decantado por un estilismo monocolor, apostando todo al rojo, que resuelta bastante favorecedor.

La reina Máxima, en la inauguración del restaurante A Beautiful Mess. (Foto: Gtres)

El vestido que llevó durante este evento no es nuevo. Ya se ha puesto en siete ocasiones, de hecho lo estrenó en 2015. Es una pieza elegante diseñada por Natan Couture cuyo elemento característico es un pliegue cruzado sobre el pecho. Lo completó con una capa y un sombrero del mismo color. Esta vez, para evitar problemas, lo sujetó cuando salió del coche para evitar que se volase.

Sin duda, los sombreros son el complemento preferido de Máxima de Holanda, de hecho no se ha visto una colección tan amplia desde la selección de zapatos que tenía la princesa Diana de Gales.