La primavera ya ha empezado a llegar a los armarios de algunas de las royals que marcan tendencia en todo el mundo. A pesar de que todavía no hace calor, el clima parece que nos ha dado un poco de tregua y eso también afecta en los looks de nuestras reinas y princesas predilectas. Son varias las que ya han empezado a llenar de color sus estilismos -como doña Letizia, que parece que ha caído rendida a los encantos del rosa en toda su gama cromática-, pero si hay una que destaca por encima del resto esta es, sin duda, Máxima de Holanda.

La esposa del rey Guillermo siempre ha destacado por su peculiar manera de entender la moda. La argentina no es un referente en términos de estilo como tal, pero sí es capaz de atreverse con cualquier tendencia y defenderla con maestría. Esto puede aplicarse no solo a sus looks, sino también a los complementos. Máxima de Holanda es una auténtica maestra en utilizar joyas y otros accesorios arriesgados y exagerados, que probablemente otra persona no se atrevería a lucir.

Pues bien, justo apenas unos días después de que se haya presentado el biopic centrado en su vida y que se haya desvelado, por fin, quién va a ser la encargada de ponerse en la piel de la argentina en su juventud -una producción basada en la obra que Marcia Luyten publicó por el 50 cumpleaños de Máxima-, la esposa del rey Guillermo ha puesto tierra de por medio y se ha marchado al continente africano, en concreto, a Marruecos.

La Reina se encuentra en Marruecos en un viaje de cuatro días en su papel de defensora defensora especial del Secretario General de las Naciones Unidas para las finanzas inclusivas para el desarrollo. No hay que olvidar que, antes de convertirse en royal, la mayor parte de su carrera estaba orientada al mundo de las finanzas, por lo que no es de extrañar que en su faceta oficial también oriente parte del trabajo a este aspecto. Pero, más allá de cuestiones institucionales, lo cierto es que el despliegue de estilismos de la consorte es una de las cosas que más ha llamado la atención en este viaje. Algo que, por otra parte, no es de extrañar.

Una vez más, la Reina no solo no ha defraudado, sino que ha sorprendido gratamente con sus looks de inspiración étnica, que son todo un alarde de color y de alegría en la recién estrenada estación. Desde el look en denim tie-dye de Max Mara que lució a su llegada a Casablanca hasta el conjunto de inspiración tribal de Etro que ha llevado en una de las reuniones, toda la maleta de la Reina es un escaparate de ejemplos perfectos para tomar nota de cara al verano. Eso sí, solo para las que no tengan miedo a arriesgar.

Por cierto, aunque en lo que respecta a sus estilismos la Reina siempre suele ir impecable, en otras cuestiones como el maquillaje o el peinado, en este tipo de viajes, Máxima ofrece una imagen más natural y espontánea. De hecho, incluso en alguna ocasión la hemos visto con el pelo recogido en un moño deshecho y con la cara lavada. Esta vez no ha llegado a este punto, pero sí que ha dejado a la vista un truco de estilo relativo a su manicura. Y es que, casi en una misma jornada (de la noche a la mañana), la Reina se ha presentado ante los medios con la manicura sin hacer y el pelo despeinado, a llevar las uñas impecablemente pintadas en rojo y el cabello arreglado. Sin duda, las ventajas de llevar una peluquera ‘a bordo’.