Máxima de Holanda, a los pies del look más feminista de Victoria Beckham

No es habitual que Máxima de Holanda apueste por diseñadores más allá de sus firmas de referencia, salvo alguna ocasión puntual. La belga Natan, Jan Taminiau o Claes Iversen son sus marcas de referencia, que conviven en el armario de la argentina con el grupo Inditex, al que la esposa del rey Guillermo es bastante asidua.

Sin embargo, Máxima de Holanda nunca se ha mostrado cerrada a innovar en sus looks y prueba de ello es una de sus últimas incorporaciones. La Reina acaba de sucumbir a los encantos de una de las marcas de más éxito del mundo de la moda: Victoria Beckham. Hace unos días, la argentina sorprendió durante una videollamada desde el Palacio de Huis Ten Bosch con un favorecedor diseño en color morado de largo midi, mangas de tipo globo y silueta lady de la firma británica. Un diseño cuyo precio alcanza los 1200 euros. La Reina lo combinó con unos pendientes largos a juego que le daban un toque desenfadado al look.

Es la primera vez que la diseñadora británica viste a la argentina, pero son muchas las royals que han apostado por ella en numerosas ocasiones. Meghan Markle, por ejemplo, ha sido siempre una fiel seguidora de las colecciones de Victoria Beckham y también Kate Middleton, que aún no ha lucido ningún total look de ella, sí que tiene algún accesorio de la firma. Quien sí es una fiel seguidora de la marca es la esposa del príncipe Eduardo, Sophie de Wessex que además es la estilista personal de la duquesa de Cambridge, aunque parece que por ahora no ha logrado transmitirle del todo su pasión por la firma. Fuera del Reino Unido, la reina Letizia es una de las royals que ha confiado en la marca, con un conjunto en print animal -uno de sus predilectos- de falda y blusa que lució en uno de los actos de la pasada edición de los Premios de la Fundación Princesa de Girona. También Mary de Dinamarca ha apostado alguna vez por la firma, en concreto, en dos ocasiones. La primera de ellas se decantó por un jersey de punto y la segunda por una camisa de escote drapeado en color azul bebé. Rania de Jordania también tiene alguna prenda de la marca, en concreto, una camisa con cinturón de estilo corsé que lució en julio del año 2019.

Más allá de la relevancia que pueda tener que Máxima de Holanda le haga un hueco en su armario a Victoria Beckham, es de destacar que la Reina se haya decantado por un vestido en color morado, un tono que lleva implícitas varias referencias. La gama cromática del morado se asocia al feminismo. Kamala Harris, la primera vicepresidenta de Estados Unidos apostó por este tono en su toma de posesión, al igual que lo hizo Jill Biden en el homenaje a las víctimas de la Covid-19 el día antes a la instauración del nuevo Gobierno en Estados Unidos.

Lo que queda ahora en el aire es si saber si realmente Máxima de Holanda apostó por este look con una intención concreta o si el color ha sido una simple cuestión de gustos y, sobre todo, si ahora que Victoria Beckham ha metido el pie en su armario, cabrá la posibilidad de que la argentina apueste por ella de manera más habitual. Esperemos que sí.