La llegada de Kamala Harris a la vicepresidencia de los Estados Unidos ha levantado una gran expectación. Ella es parte activa de los importantes vientos de cambio que llegan al otro lado del charco con el aterrizaje de Joe Biden en la Casa Blanca. Sin embargo, ahora es un miembro de su familia la que acapara los titulares en Norteamérica y parte del mundo. Hablamos de su hijastra, Ella Emhoff, que a sus 21 años ha conseguido un importante paso en su vida.

Kamala Harris’ step daughter Ella Emhoff wearing Thom Browne & an embellished coat. Let me tell you, I am excited for the next 4 years! pic.twitter.com/lHgkHiKQLN — hautelemode (@hautelemess) January 20, 2021

Los ojos empezaron a ponerse en ella desde el día de la toma de posesión. Ella deslumbró al país con su estilismo, compuesto por un abrigo pata de gallo de la firma Miu Miu con motivos de cristales naranjas que caían desde los hombros, cuello Peter Pan blanco con encaje y una diadema de Loeffler Randall. Los críticos más atrevidos se atrevieron a anunciar que había nacido un nuevo icono de estilo en Estados Unidos.

Un gusto fashion que no causa estupor del todo ya que la hijastra de Kamala Harris lleva años dedicándose al mundo de la moda. Está matriculada en diseño textil en la prestigiosa universidad de moda Parsons de Nueva York y también ejerce como diseñadora de moda emergente de prendas de punto. Desde el día de la toma de posesión se abrió un debate en el país sobre si su buena presencia le abriría de par en par las puertas del mundo fashion. Y así ha sido.

Recientemente, se ha hecho público que IMG Models no ha dejado pasar desapercibido este talento en ciernes y la ha reclutado para su nómina de modelos. No es un fichaje cualquiera ya que se trata de una de las agencias de modelos más conocidas del mundo y que tiene entre sus filas a dos de las mejores maniquíes del momento, Gigi Hadid y Kendall Jenner. Ivan Bart, presidente de la compañía, ha esgrimido para el ‘New York Times’ la razón de su contrato: «Ya no se trata de forma, tamaño o género. Ella Emhoff comunica este momento en el tiempo. Hay un descaro y una alegría que exuda».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ella emhoff (@ellaemhoff)

Ahora, la hijastra de Kamala Harris deberá justificar las sospechas de que se trataba de una nueva it girl. De lo que no cabe duda es de que es la antítesis de Ivanka o Tiffany Trump. Ella es irreverente, con cierto carácter díscolo y amante de la libertad. No sigue los cánones que imponen la sociedad y en sus redes sociales se muestra sin depilar. En cuanto a su gusto por la moda, se decanta por la confección de prendas de lana y crochet. Ella misma dibuja creaciones con sus propias manos que luego vende mediante comisiones.

Ella Emhoff es fruto de la unión del marido de Kamala Harris, Doug Emhoff, con una mujer anterior. La relación del abogado con la flamante vicepresidenta viene de lejos, concretamente desde 2014. Kamala ha sido madre de Ella durante una etapa tan convulsa como es la adolescencia. Ahora, tendrá una hija en primera línea de la moda internacional.