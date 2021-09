Máxima de Holanda: frenética agenda tras la marcha de su hija a Gales

Máxima de Holanda ya ha vuelto plenamente a su actividad oficial. Después de varias semanas de descanso en uno de sus rincones favoritos del mundo, la argentina se ha reincorporado a su agenda en una semana clave para los Orange. Este mismo lunes, la princesa Alexia, hija mediana de los Reyes, iniciaba su nueva etapa académica en el Atlantic College de Gales, un centro en el que va a coincidir con Leonor de Borbón. La Casa de S.M. el Rey distribuía varias imágenes de la hija de don Felipe y doña Letizia tanto en el aeropuerto como a su llegada al colegio, mientras que la secretaría de prensa de los Orange solo han publicado una fotografía de la princesa Alexia antes de partir a Gales.

Mientras que doña Letizia no ha participado en ningún acto oficial con cobertura mediática esta semana, la reina Máxima sí que ha vuelto a la agenda con varios compromisos en los que ha vuelto a hacer gala de su gran espontaneidad y simpatía.

A pesar de que a mitad de las vacaciones los Reyes tuvieron que hacer un viaje exprés a Holanda para recibir a los ganadores olímpicos, no ha sido hasta ahora cuando han retomado del todo su agenda. Aunque en un principio se pensaba que podrían haber acompañado a Alexia a Gales, al final no ha sido así. No hay que olvidar que el propio Guillermo fue estudiante en el Atlantic College y, en su caso, en su primer día contó con la presencia de sus padres.

Dejando a un lado la agenda del monarca, en el caso de Máxima ha participado en varios compromisos estos días. El jueves por la mañana, la Reina ha llevado a cabo una visita de trabajo a la fábrica de cerveza Gulpener Bierbrouwerij en el municipio de Gulpen-Wittem. Esta empresa es la ganadora del Premio al Emprendimiento Sostenible de este año.

La visita ha comenzado en los campos de lúpulo, donde Máxima ha podido hablar con varios productores sobre el cultivo de las materias primas y la cooperación entre la cooperativa y la factoría. La argentina ha estado también en la sala de cocción, donde se le han explicado los últimos adelantos en la elaboración de cerveza y ha cerrado la jornada en la sala de preparación, donde ha mantenido un encuentro con varios empleados.

Una visita en la cual ha vuelto a dar muestras de su peculiar estilo. Para esta ocasión, Máxima ha apostado por un favorecedor conjunto de blusa y pantalón de la firma Natan, una de sus preferidas. Se trata de una combinación de pantalón de estampado étnico en verde y una blusa blanca. Como complementos, la Reina se ha decantado por unos aros gruesos transparentes con detalles en oro de la firma Cult Gaia y unas sandalias con cuña de corcho, así como unas gafas de tamaño maxi de Chanel.

No ha sido este el único acto en el que ha participado. Ya por la tarde, la Reina ha acudido junto a su esposo a la inauguración del Nederlands Dans Theater (NDT). Para esta ocasión, la consorte ha lucido un precioso vestido en color verde de estilo túnica de la firma Zeus & Dione que estrenó en el año 2017. La argentina lo combinó entonces con unas sandalias planas, pero esta vez ha querido darle un toque más festivo gracias a las sandalias negras de Gianvito Rossi.